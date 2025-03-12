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İslam alimlerinden hayatımıza yön veren nasihatler

Yayınlanma Tarihi: Mart 12, 2025 14:28 Güncelleme Tarihi: Mart 12, 2025 14:33

Güzel söz, uyarı, öğüt ve tavsiyeler insanların kendilerini düzeltmesi, Allah Teala'nın yoluna dönmesi ve selim bir kalbe sahip olması için en iyi araçlardır. Geçmişte nice kimse bir sözün etkisiyle tüm yaşantısını değiştirmiş ve Allah Teala'ya dönmüştür. Güzel sözler insanlara Allah'ı (CC) ve Resul-i Zişan Efendimizi (SAV) hatırlatır. Bu bilinç ile alakalı olarak peygamberlerin varisleri olan alimler asırlar boyunca insanlığa vaazlar etmiş, güzel sözler söylemiş ve öğütler vermişlerdir. Sizler için İslam alimlerinden hayatımıza yön veren nasihatleri araştırdık.

1/20

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Ey Allah dostluğu isteyen, imanını daima murakabe et ve güzel amellerle onu güzelleştir.

Muhyiddin İbn Arabi

DÜŞÜNCE ALEMİNİN SULTANI: İBNÜ'L ARABİ

2/20

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Bir derenin de yardıma muhtaç olabileceğini düşün.

İbn Tufeyl

HADİS İLMİNİN TARTIŞMASIZ OTORİTESİ: İMAM BUHARİ

3/20

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Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazı, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun.

İbn Rüşd

BATI'YA DAMGA VURAN İSLAM DÜŞÜNÜRÜ: İBN-İ RÜŞD

4/20

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Dinden bir tevfik ve dünyadan bir mutluluk ile desteklenmedikçe akıl fayda vermez.

İbn Hazm

ENDÜLÜS'ÜN İNCİSİ: İBN HAZM

5/20

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Hesaba çekilmeden nefislerinizi hesaba çekiniz. Siz tartılmadan, nefsinizi tartınız.

İbni Kayyim El Cevziyye

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