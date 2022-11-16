Düşünce aleminin sultanı: İbnü'l Arabi

Tasavvuf ile ilişkisi

🔷 Genç yaşta tasavvufa yönelen İbnü'l Arabi'nin şeyhi Ebu'l Abbas Ureybi'dir. Kendisinin ifadesiyle şeyhi ummidir. Şeyh Kumi, Abdülaziz Mehdevi gibi isimlerden de ders alarak tasavvuf alanında yetkin bir hale gelir.

🔷 Arabi'nin Endülüs'teki hayatı çoğunlukla şeyhlerle bir arada geçer. Burada bulunduğu süre içerisinde tasavvufa dair pek çok eser kaleme alsa da Endülüs'ten ziyade asıl eserlerini Şam ve Anadolu'da verecektir.

Ummi ne demek?

Okuma ve yazması olmayan kimse "ummi" denir.