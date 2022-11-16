Düşünce aleminin sultanı: İbnü'l Arabi
İslam düşünce ve ilim tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Muhyiddin İbnü'l Arabi, Endülüs'te başladığı ilim yolculuğunu Şam'da tamamlar. Selçuklular ve Osmanlılara etki ederek Anadolu'nun manevi imarında büyük rol oynayan İbnü'l Arabi, yazdığı üç yüzden fazla eserle bugün hala ilim dünyasının gündeminde olan bir isim. Gelin, Osmanlı padişahlarının özel bir hürmet gösterdiği alime yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 16.11.2022
12:22
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
12:23
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1165 yılında İslam Medeniyeti'nin merkezi noktalarından biri olan bugün İspanya sınırları içinde olan Endülüs'ün Mürsiye şehrinde doğan İbnü'l Arabi'nin doğduğu dönem siyasi açıdan çalkantılı bir yüzyıldır. Siyasi olaylar nedeniyle 8 yaşında İşbiliye olarak bilinen bugünkü Sevilla kentine ailesiyle göç eder.
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VAV TV'de yayımlanan, İslam alimlerinin ve büyüklerinin hayatlarının ele alındığı "Göğerenler" programının 4. bölümünde büyük isim İbnü'l Arabi konuşuldu. Doç. Dr. Eşref Altaş'ın sunduğu programın konuğu Dr. Ali İhsan Kılıç idi.
Anadolu erenlerinden: Hz. Mevlana
Eğitimi
🔷 İbnü'l Arabi'nin göç ettiği
İşbiliye kenti, yaşadığı dönemde Endülüs'ün merkezidir. Burada dini tedrisattan geçer. Hadis, Fıkıh, Kur'an ve Kıraat alanında dersler alır.
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Dr. Ali İhsan Kılıç, İbnü'l Arabi'nin eğitim hayatında kırılma noktasını oluşturan olayı şöyle anlattı: "Kendisi bir rüya gördüğünü söylüyor. Rüyasında etrafını düşmanlar çevrilmiş, İbnü'l Arabi bu anda korkuya kapılıyor. Bir yükseltide Hz. Peygamber'i (SAV) gördüm' diyor. Bana şöyle söyledi, 'bana sarıl kurtulursun' dedi, diyor. Bu rüya üzerine rey kitaplarından uzaklaştığını ve hadis kitaplarına yaklaştığını söyler.
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Tasavvuf ile ilişkisi
🔷 Genç yaşta tasavvufa yönelen İbnü'l Arabi'nin şeyhi
. Kendisinin ifadesiyle şeyhi ummidir. Ebu'l Abbas Ureybi'dir Şeyh Kumi, Abdülaziz Mehdevi gibi isimlerden de ders alarak tasavvuf alanında yetkin bir hale gelir.
🔷 Arabi'nin Endülüs'teki hayatı çoğunlukla şeyhlerle bir arada geçer.
Burada bulunduğu süre içerisinde tasavvufa dair pek çok eser kaleme alsa da Endülüs'ten ziyade asıl eserlerini Şam ve Anadolu'da verecektir.
Ummi ne demek?
Okuma ve yazması olmayan kimse "ummi" denir.
Anadolu'nun kurucularından: Siraceddin El Urmevi
Endülüs'ten ayrılışı ve yolculuğu
🔷 Hac niyetiyle Endülüs'ten ayrılan İbnü'l Arabi, deniz yoluyla Mısır'a varır. Daha sonra Filistin'e giderek Hz. İbrahim'in (AS) makamı olan Halilulrahman'ı ziyaret eder.
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Sonrasında Kudüs'e gider ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret eder. Kudüs'ten Medine'ye geçip Hz. Peygamber'i (SAV) ziyaret eder. Son olarak 1202 yılında hac görevi için Kabe'ye gider.
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Yaptığı bu uzun ve planlı seyahatin, kendisine büyük ilhamlar sağladığını ifade eder. Mekke'ye gittiği tarih aynı zamanda meşhur olan eseri " Fütuhat-ı Mekkiye" kitabını yazmaya başladığı tarihtir. Kitabın yazımı tam 31 yıl sürer.
Anadolu alpereni: Müeyyedzade Abdürrahman Efendi
İbnü'l Arabi Anadolu'da
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İzzeddin Keykavus'un hocası olan ile dost olan İbnü'l Arabi, onunla birlikte Mecidüddin İshak Bağdat, Diyarbakır, Malatya, Sivas ve Konya'ya gider. Anadolu'da bulunduğu süre içerisinde ilim ve irfan meclisleri oluşturur, talebe yetiştirir.
🔷 Osmanlı devletinin mânevî kurucusu
Şeyh Edebâli Dımaşk'ta öğrenim görürken İbnü'l-Arabî'nin sohbetlerine katıldığı rivayet edilir.
İzzeddin Keykavus kimdir?
Türkiye Selçuklu Sultanı olan I. İzzeddin, saltanatı döneminde ülkesini dünyaya ve denizlere açan sahil ve limanlar kazandıran kişidir. Ayrıca Sivas'ı devletin başkenti yapmıştır.
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