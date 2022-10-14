Anadolu erenlerinden: Hz. Mevlana
Düşünceleriyle asırlardır insanlığa ışık tutan Mevlana, 66 yıllık ömründe "mutlak aşk"ın izini sürdü. Aldığı örnek eğitim, edindiği sağlam ilim topluma büyük bir sevgi, engin bir dünya görüşü olarak yansıdı. Mesnevi ve Divan-ı Kebir gibi büyük eserleri ile yüzyıllardır Müslümanlara farklı bir bakış açısı sundu. Sözleriyle, şiirleriyle insanın kendisiyle, yaratıcısıyla ve dış dünyadaki bütün varlıklarla barışık, huzurlu ve mutlu olmasını öğütlerdi.
Giriş Tarihi: 14.10.2022
14:08
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
14:54
Mevlana “Celalettin Rumi” ismini nereden aldı?
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Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan; VAV TV'nin yeni programı, Göğerenler'in ilk bölümünde Hz. Mevlana konuşuldu. Prof. Dr. Hayri Kaplan'ın konusunda "Anadolu Erenlerinden: Hz. Mevlana" ile ilgili verdiği bilgileri sizler için derledik.
💠 Çok önceki zamanlarda kişilere;
yahut varsa meslekleri, lakaplarıyla yani bunun gibi ayırt edici özellikleri ön ad olarak takılırdı. doğup büyüdükleri, eğitim aldıkları, hayatlarını idame ettirdikleri yerler
📌 Doğulu olduğu için Mevlana Celalettin Rumi'ye, ilk takılan mahlas Belh'dir.
💠 Moğol istilasının yaklaşması sebebiyle, henüz küçük yaşta olan Mevlana Celalettin Rumi ailesi ile birlikte önce Hicaz bölgesine giderek orada kutsal yerleri ziyaret etti. Ardından, Şam diyarı Rum'a geldi. Bazı şehirlerde belirli süre ikamet ettikten sonra
en son Konya'ya gelerek bu seyahati noktaladı. Alâeddin Keykubad'ın daveti üzerine
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Bilâd-ı Rûm'da ikamet ettikleri için "Rumi" nisabını alır.
Mevlana’nın babasını Fahreddin-i Razi mi sürgün etti?
💠 Kronolojik olarak
yılları arasında vefat etti. 1207 yılında dünyaya gelen Fahreddin-i Razi 1206-1210 , 617 Hicri yılında daha yeni yeni başlayan Moğol istilası ile birlikte şehirden ayrıldı. Mevlana
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Özellikle tarihi yönden bu konuyla ilgilenen araştırmacılar, Sultan-ı Ulema'nın; Fahreddin-i Razi'nin ölümünün üzerinden 4-5 yıl geçtikten sonra göç ettiğini belirtir.
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Mevlana ve ailesini Fahreddin-i Razi'nin sürdürmesi gibi bir durumun mantıken mümkün olmadığı söylenir. Yine de kesin bir iddia ortaya atmak imkansızdır. Menakıbname kitapları bazen tarihte olmamış olay ve durumları da bizlere aktarabilir.
Menakıbname ile hakikat hayatı arasındaki ilişki nedir?
💠 Menakıbnameler,
hiçbir tereddütte kalmadan kaynak gösterilebilir. Fakat bu tarihsel bilgilerin yanı sıra , menakıb kitabı olması hasebiyle, o kişiler ya doğaüstü olaylar içerisinde ya da aslında içinde bulunmadıkları vakalarla ilişkilendirilebiliyor.
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Bazen bu kaynaklarda, kronolojik olarak aralarında asırlar olan sufiler, alimler veya şahıslar dahi bir araya getirilebiliyor.
Mevlana'nın mesnevisinden alıntılar ve özlü sözler
Sufilikten önce müderrisliği ile öne çıkar
💠 Mevlana Celaleddin'in
sufilikten önce müderrisliği ile öne çıkmıştır.
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Zahiri ve batini ilimleri kendinde toplamış olduğundan dolayı kendisine zülcenaheyn iki kanatlı denir.
💠 Zülcenaheyn olması eserlerde şöyle nakledilir; Mevlana babası tarafından
Seyyid Burhaneddin Muhakkik Et-Tirmızı'ye emanet edilir.
💠 Babasının vefatından sonra Tırmızi maddi ilimlerde yetkin olan Mevlana 'ya; "
Baban çift kanatlı idi sen de çift kanatlı ol" demesiyle Mevlana manevi ilimlere yönelir.
💠 Mevlana'nın
Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mecalis-i Seba, Mektuplar adında eserleri bulunur.
💠 Mesnevi eserinde şöyle bir hikayeye yer verilir:
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Dergaha yeni gelen sufi için onun eşeği satılarak sema meclisi düzenlenir. Sema meclisi yapılırken sufilerin başı, kendini kaptırır ve eşek gitti demeye başlar. Tüm sufiler onu taklit eder. Daha sonra eşeğini soran misafir sufiye, hizmetlisi; 'Eşeğin satıldığını söylemek için size geldim fakat kendinizden geçmişcesine eşek gitti diyordunuz.' Bu durumu öğrenen yeni sufi, "lanet olsun kör taklide" der.
💠 Bu hikayeden şu sonuca ulaşılır; Öğrenme taklitle başlar, fakat
taklit körü körüne olmamalı, bilinçli bir taklit sonrası geçmelidir. Bu tahkiki hali nasip eden de Allah'tır. tahkike
Mevlana hakkında ne dediler?