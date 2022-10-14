Anadolu erenlerinden: Hz. Mevlana

💠 Menakıbnameler, hiçbir tereddütte kalmadan kaynak gösterilebilir. Fakat bu tarihsel bilgilerin yanı sıra, menakıb kitabı olması hasebiyle, o kişiler ya doğaüstü olaylar içerisinde ya da aslında içinde bulunmadıkları vakalarla ilişkilendirilebiliyor.

📌Bazen bu kaynaklarda, kronolojik olarak aralarında asırlar olan sufiler, alimler veya şahıslar dahi bir araya getirilebiliyor.

Mevlana'nın mesnevisinden alıntılar ve özlü sözler