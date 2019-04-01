Anadolu’yu yurt yapan 19 alim 7 teşkilat

📌 Hacı Bayram-ı Veli kimdir?

🔹 1352 yılında Ankara'da doğduğu düşünülen Hacı Bayram-ı Veli Ankara ve Bursa'da medreselerde tahsil yapar.

🔹 Ankara'da Kara Medrese'de müderrislik yapmaya başlar. Rivayete göre müderris olduğu sırada yanına gelen biri, Kayseri'de Somuncu Baba olarak tanınan şeyh Hamideddin-i Veli'nin kendisini davet ettiğini söyler.

🔹 Kayseri'ye giden Hacı Bayram, Somuncu Baba'ya intisap ederek müridi olur. 1412 yılında şeyhi onu irşatla görevlendirir ve böylece Bayramiye tarikatını kurar.

🔹 Orta Anadolu'da müritler yetiştiren Hacı Bayram ömrünü Ankara'da tamamlar.