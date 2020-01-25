Divanü Lügati’t-Türk’te sosyal hayatı anlatan kelimeler

"Törü: Töre, atalardan kalan ve yazılı olmayan kurallar bütünüdür.

Şu atasözünde de geçer: İl kalır, törü kalmas: Ülke terk edilir, ama töre terk edilmez. Bu atasözü, kendisinden öncekilerden gelen kurallara uyması istenen kişi için söylenir. Töre eserde devletle ilgili yazılı olmayan çeşitli düzenlemeleri içeren bir kelime olarak kullanılır.

Türkler törelerini gelenek ve görenekleri oldukça önemser hatta öyle ki Kaşgarlı eserinde "Vilayet bırakılır, görenek bırakılmaz" şeklinde bir tanımlama getirir.

Kaşgarlı Mahmut eserinde sosyal normları karşılamak üzere töre ve adet kavramlarına rastlanır. Kaşgarlı Mahmut'un "töre"yi Arapça "resm" kelimesiyle açıkladığı, "resm" kelimesinin birkaç anlamından özellikle "usul, kural, düzenleme" anlamlarını tercih ettiği görülür.