Sekiz asırlık Malum Seyit Cami
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan Malum Seyit Camisi 13. yüzyılda inşa edilen bir şaheser. Ahşap bir tavan ve oyma tekniği ile sütunlara işlenmiş geometrik desenlerle öne çıkan cami hiç çivi kullanılmadan inşa edildi. 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta meydana gelen depremler sonucunda hasar gören tarihi Malum Seyit Camisi için restorasyon çalışmaları başlıyor.
Giriş Tarihi: 16.10.2024
10:48
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
14:12
Depremden hasar gören 8 asırlık cami
Depremden hasar gören 8 asırlık cami
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yer alan Malum Seyit Camisi bölge için büyük önem taşıyan bir mabet. Lakin bu mabet 18 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen depremden olumsuz etkilendi.
🔹 Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan camide
depremden dolayı çatlaklar oluştu. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesi haklinde cami restorasyona alınacak ve minaresi aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek.
UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDEKİ ANADOLU'NUN EŞSİZ AHŞAP CAMİLERİ
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" tabiri sadece "Malum Seyit cami ve tekkenin adı değil. Bu tabir aynı zamanda bölgede bu iki yapıyı kaplayan köyün ismi olarak da biliniyor.
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Cami ve türbenin inşa tarihi kitabeden anlaşıldığı üzere 1278 tarihi. Ama insanların burada bir köy kurması ve yerleşimin tarihi bir asır öncesine dayanıyor.
Türkistan Dervişleri
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Hace Ahmed Yesevi'nin etrafında yetişen talebeleri ve onların talebeleri akınlar halinde Anadolu'ya yerleşmiş, gönülleri fethederek Anadolu'nun İslamlaşmasına ciddi katkılar sağlamışlardı.
Hace Ahmed Yesevi kimdir?
1166 tarihinde vefat eden Ahmed Yesevi, Türkistan coğrafyasında Müslümanlığın yayılmasına hizmet eden bir zattır. Bir divana da sahip olan Yesevi aynı zamanda Pir-i Türkistan olarak anılır. Hace Ahmed Yesevi yetiştirdiği talebeler ile Anadolu'nun İslamlaşmasına büyük hizmetler vermiştir.
ANADOLU'NUN MANEVİ SULTANI: AHMET YESEVİ
Malum Seyit Camisi ve Köyü Tarihi
Malum Seyit Camisi ve Köyü Tarihi
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Ahmed Yesevi'nin talebelerinden birisi de Seyit Ömer namında bir zattı. Bu zat günümüzde Malum Seyit Köyü'nün bulunduğu yere yerleşti ve insanları irşat etti.
🔹 Namı tüm
yörede duyulan bu zatın etrafında insanlar öbeklendi. Öyle ki bölgede yaşayanlar her işlerini Türkistan'dan gelen bu evliyaya danışmaya başlamışlardı.
🔹 Bir tekke etrafında insanların yerleşmesiyle bugün
Malum Seyit Tekkesi Köyü olarak bilinen yerleşim birimi ortaya çıkmış oldu. Bir vakfiye halinde tekke ve cami asırlarca bölgeye hizmet etti.
SIRA DIŞI MİMARİLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRAN CAMİLER