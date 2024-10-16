Sekiz asırlık Malum Seyit Cami

🔹 "Malum Seyit" tabiri sadece cami ve tekkenin adı değil. Bu tabir aynı zamanda bölgede bu iki yapıyı kaplayan köyün ismi olarak da biliniyor.

🔹 Cami ve türbenin inşa tarihi kitabeden anlaşıldığı üzere 1278 tarihi. Ama insanların burada bir köy kurması ve yerleşimin tarihi bir asır öncesine dayanıyor.