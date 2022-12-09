Anadolu’nun manevi sultanı: Ahmet Yesevi

Dünyaya gelişi

🔷 Bugün Orta Asya olarak adlandırılan coğrafya, geçmişte Türklerin yaşadığı ve hakim olduğu bir bölge olduğundan "Türkistan" olarak anılır. Bu bölgede doğup büyüyen Ahmed Yesevi'nin yaşadığı şehrin o zamanki adı Yesi idi. İsminin sonunda bulunan ve Yesili manasına gelen "Yesevi" kelimesini de buradan alır.

🔷 Maveraünnehir bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sayram'da doğan Ahmed Yesevi'nin dünyaya geldiği tarih, kaynakların yetersizliği nedeniyle net olarak bilinmez. Yusuf el- Hemedani'ye intisabı nedeniyle XI. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya geldiği tahmin edilir.