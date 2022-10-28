Anadolu'nun kurucularından: Siraceddin El Urmevi

🔷 Büyük alimin tam adı olan Siraceddin "dinin kandili" anlamına gelir. Urmevi ise yer ile ilgili bir ifade olarak "Urmiyeliyim" şeklinde bir ifadedir. Şu an İran sınırları içinde bulunan bu ilçede ağırlıklı olarak "Azeri Türkleri" yaşamaktadır. İlçenin adı "Rızaiye" olarak da bilinir.

🔷 Büyük alim, henüz Anadolu'nun kapıları Müslümanlara açılmadan önce Türk boylarının yerleştiği bir yer olan Urmiye'de 1198 yılında doğdu.

🔷 Hayatının ilk dönemiyle alakalı detaylı bilgi bulunmaz. Genç yaşında ilmi hayatının başladığı Musul'a gitti. O günün şartlarında dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan "Kemaliye Medresesi"nde eğitim görmeye başladı.