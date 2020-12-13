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Teoman Duralı'nın Felsefe Bilimin Odağında Metafizik kitabından 25 alıntı 📕

Teoman Duralı, ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından biri. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlatmış ve geniş kitlelere sevdirmiştir. Felsefe denilince ilk akla gelen isimlerden olan Teoman Duralı'nın Felsefe Bilimin Odağında Metafizik kitabından 25 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:12
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Herkese tanınan imkânlar bir ve aynı olamaz. Adalet ile eşitlik çelişirler. Adalet, eşitliği kabul etmez. Adalette eşitlik yoktur. Eşitlik zulmü getirir.

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Vicdanın karşısına nefs konuşlanmıştır.

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"Şüphe" ile "kuşku" aynı şey değil. Kuşku bir ruh halidir. Şüpheyse, akli bir olaydır. Kuşkunun hastalıklı hale gelmesi evhamdır.

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En korkunç cinayet doğru olanın katlidir.

Okunması gereken Teoman Duralı kitapları

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İlk öğretmen, ilk bilgi veren insan annedir. Buradan hareketle eskilerimiz anneye "öğreten, terbiye eden" anlamında "mürebbiye" derlerdi; mürebbiye ile Rabb aynı kökten sözcüklerdir.

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