Teoman Duralı'nın Felsefe Bilimin Odağında Metafizik kitabından 25 alıntı 📕

Teoman Duralı, ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından biri. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlatmış ve geniş kitlelere sevdirmiştir. Felsefe denilince ilk akla gelen isimlerden olan Teoman Duralı'nın Felsefe Bilimin Odağında Metafizik kitabından 25 alıntıyı derledik.