Okunması gereken Teoman Duralı kitapları

Öyle Geçer ki Zaman, Teoman Duralı'nın yaşamına adeta bir ayna tutuyor. Duralı'nın biyografisini ilmek ilmek kaleme alan bu eser, bugüne dek gezip gördüğü yerler, okuyup araştırdığı konular üzerinden capcanlı ayrıntılar, sarih ve berrak bir zihin örneği sergiliyor.

Zonguldak'ta geçen çocukluk yıllarından dayısı ile ettikleri muhabbetlere, hiçbir zaman sevemediği okul yıllarından dile olan merakına, Norveç'te kaptanlık hayalinden Kapalıçarşı'da geçen çalışma faslına kadar birçok hikâye ve olayın yanında Duralı'nın kendine özgü üslubuyla Türk siyasetine damgasını vurmuş siyasetçilerle ilgili tespitler ve akademik ortama dair değiniler...

Ali Değermenci'nin gerçekleştirdiği söyleşi ile kitapseverlerle buluşan Teoman Duralı Kitabı, okuyucusunu bir filozofun yerel ve evrensel dünyanın kültür atlasındaki devriâlemine ortak ediyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.