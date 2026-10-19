Kalpten kalbe akan kardeşlik hukuku

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➡ Hucurat Suresi 10. Ayet'in çizdiği sınırlara göre imani açıdan kardeş olmak Allah'a iman etmek ile alakalıdır. Müminlerin kardeş olması Hak Teala katında birbirlerinden sorumlu olmaları anlamını da ihtiva eder.

➡ Müslümanların zamanla aralarında oluşan o sıcak bağ "gönüldaş, yürekdaş" gibi ifadelerle anılır. Bu da onların arasındaki hukukun daha da arttığının bir tezahürüdür.

➡ Böylece müminler arasındaki sorumluluklar ve haklar daha da artar. Bu hak ve sorumluluklar Müslümanlar arasındaki "kardeşlik hukuku"nu ortaya çıkarır.

KUR'AN-I KERİM'DEN ÖĞÜTLER