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Kalpten kalbe akan kardeşlik hukuku

Yayınlanma Tarihi: 19.10.2026 13:46

Kardeşlik, İslam kültüründe müstesna bir noktadadır. Bu kavram aynı değerleri paylaşmak, aynı kalbi çizgide olmak, aynı secdeye varmak ve aynı yaratıcıya ibadet etmenin bir gereği olarak Müslümanlar arasında gelişen, kalpten kalbe akan bir yoldur. Kalbi dostluk sadece manevi alemde değil dünya hayatında da önümüze çıkar. Her Müslümanın kardeşine karşı sorumlulukları ve gözetmesi gereken hakları vardır.

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"Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız."

Hucurât Suresi 10. Ayet

HUCURÂT SURESİ 10. AYETİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HUCURÂT SURESİ 10. AYET TEFSİRİ

◾ Müminler hem bütün insanlıktan hem de iman kardeşlerinden sorumludurlar; dünyada haksızlığın engellenmesine (Âl-i İmrân 3/108), din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasına katkıda bulunmak (Nisâ 4/75; Hac 22/40), ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme kavuşturmak, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler. Bu âyet ikinci yükümlülüğe –bunun dayanağı olan kardeşliğin altını çizerek– dikkat çekmektedir.

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Hucurat Suresi 10. Ayet'in çizdiği sınırlara göre imani açıdan kardeş olmak Allah'a iman etmek ile alakalıdır. Müminlerin kardeş olması Hak Teala katında birbirlerinden sorumlu olmaları anlamını da ihtiva eder.

➡ Müslümanların zamanla aralarında oluşan o sıcak bağ "gönüldaş, yürekdaş" gibi ifadelerle anılır. Bu da onların arasındaki hukukun daha da arttığının bir tezahürüdür.

➡ Böylece müminler arasındaki sorumluluklar ve haklar daha da artar. Bu hak ve sorumluluklar Müslümanlar arasındaki "kardeşlik hukuku"nu ortaya çıkarır.

KUR'AN-I KERİM'DEN ÖĞÜTLER

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Gönülleri bir olanlar ne yaparlar?
Gönülleri bir olanlar ne yaparlar?

➡ Hak Teala yolunda birbirini seven, kardeş olan ve aralarındaki muhabbeti diri tutan Müslümanların birbirleri üzerinde bazı hakları da vardır.

➡ Evvela "gönüldaş, kalbdaş, kardeş" olarak anılan kimseler durumları el verdiği müddetçe zor zamanlarda yanyana durur, imkanlarını birbirleri için seferber ederler.

CEVÂMİU'L-KELİM

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➡ Aralarında Allah (CC) rızası için bir hukuk bulunan kimseler aralarında ciddi tartışmalara, kırıklıklara sebebiyet verebilecek eylemlerden uzak dururlar.

➡ Zaten bu kimselerin aralarında Hak Teala, rızası dışında bir harç bulunmadığı müddetçe ömürleri boyunca Allah'ın (CC) hoşlandığı amellere sıkı sıkıya sarılırlar.

İSLAM'A GÖRE ÇOCUK TERBİYESİ NASIL OLMALI?

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➡ Müminler kardeşlerinin kendileri içinden bir eza çekme durumuna katlanmalarını istemezler. Bu sebepten dolayı ikili ilişkilerde bu hususa ehemmiyet gösterirler.

➡ Kardeşin kardeş üzerindeki en büyük haklarından birisi de vefa ve samimiyettir. Bu da sevgide sabit kalma, araya soğukluk girmemesi gibi durumları izah eder.

GÜL DEVRİ YILDIZLARI

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