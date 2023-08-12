Özlü konuşma sanatı: Cevâmiu’l-kelim

➡ İnsanlar, bir şeyler anlatmayı, sohbet etmeyi ve konuşmayı severler. Duygu ve düşüncelerimizi paylaşır, kelime hazinemiz ölçüsünde kullandığımız ifadelerle kendi misyonumuz ve şahsiyetimize dair ipucular veririz. Kendimize has olan bu üslup ile aslında kişiliğimizi temsil ederiz.

➡ Üslubumuz ve kişiliğimiz arasında ciddi bir bağlantı vardır. Öyle ki bir kişiyi tanırken onun üslup ve konuşma tarzı, belagat ve hitabet yeteneği bizde olumlu veya olumsuz izlenimler bırakır. Büyüklerimizin de konuşma üslubuna çok kıymet verdiği göz önüne alınırsa kültürümüzde de boş ve gereksiz konuşanlara hoş bakılmaz.

HZ. PEYGAMBER'İN FESAHAT MUCİZESİ