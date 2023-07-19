Nureddin Zengi'nin rüyası

◾ 1118 - 1174 yılları arasında yaşayan Nureddin Mahmud Zengi, İslam tarihinde mühim bir yere sahip olan müstesna bir kişilikti. Öyle ki ünlü tarihçi İbnü'l Esir, fazilet sırasında Hulefa-i Raşidin ve Ömer b. Abdulaziz'in ardından Nureddin Zengi'yi zikreder.

İbnü'l Esir kimdir?

1160 - 1233 tarihleri arasında yaşayan, tarihçi ve muhaddis olan İbnü'l Esir kaleme aldığı "el Kamil"

adlı eseriyle Orta Çağ'ın en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul görür.

◾ Babası İmamüddin Zengi'nin vefatı üzerine Halep'e hakim olan Nureddin, hükümdarlığını zamanla Haçlılarla mücadele eden, eğitim kurumlarıyla donanmış, adaletle yönetilen bir sosyal devlet kimliğine kavuşturdu.

*(İbnü'l Esir, el Kamil)