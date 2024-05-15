76 yıldır süren ‘Büyük Felaket’: Nekbe
Siyonistlerin 14 Mayıs 1948'de uluslararası hukuka aykırı şekilde İsrail'i ilan etmeleri üzerine 15 Mayıs Nekbe, "büyük felaket" olarak anılıyor. 76 yıldır süren esaretin, katliamın simgesi olan Nekbe'nin yıl dönümünde Filistin İstatistik Kurumu bir rapor yayınladı. Rapora göre Nekbe'den bu yana yaklaşık 134 bin Filistinli vefat ederken, 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 15.05.2024
14:08
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
14:17
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15 Mayıs 1948 Filistinliler için Nekbe yani "büyük felaket" anlamına geliyor. 14 Mayıs 1948'de siyonistler uluslararası hukuku yok sayarak İsrail'i ilan ettiler.
◾ Böylece
Napolyon Bonapart'ın fikirleri Ben Gurion eliyle gerçekleşmiş oldu. Filistinliler vatanlarında mülteci durumuna düştükleri olayı Nekbe olarak adlandırdılar.
5 BAŞLIKTA FİLİSTİN MESELESİ
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Siyonistlerin, Filistin topraklarını "i şgal gerekçeleri" arasında üç iddia öne çıkıyor. Bu iddiaların ilki, yazar Israel Zangwill'in "Topraksız bir halk için, halksız bir toprak" sözüyle ifade edilen "halksız topraklar" fikriydi. Filistin'in işgalini "haklı göstermeye" çalışan en büyük propagandalardan biri olarak sunulan bu iddiayla Filistinlilerin varlığı inkar edildi. Siyonistlerin ikinci iddiası, 2 bin 70 yıl önce bu topraklarda şeklindeydi. "İsrail devleti"nin var olduğu
◾ Üçüncü iddia ise
"Filistinlilerin topraklarını satıp gönüllü olarak yurtlarını terk ettikleri" yönündeydi. Siyonistlerin defaatle öne sürdüğü ve uluslararası kamuoyunda kendisine taraftar bulan bu gerekçeyle, Filistinlilere yapılan katliamlar ve tehcirler görmezden gelindi. Oysa bu iddianın aksine İsrail devleti kurulduğunda Yahudilerin bölgede sahip olduğu toprakların oranı yüzde 5'i geçmiyordu.
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Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, 15 Mayıs 1948'in 76. yıl dönümü münasebetiyle, Filistin'de yaşanan ölüm, gözaltı, yerleşim birimleri inşaatları ve toprak gasplarıyla ilgili istatistiki bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.
◾ Rapor,
76 yıldır açıkça yapılan hak ihlallerini, ölümleri, gaspları, hukuksuzlukları madde madde izah ederek siyonistlerin gerçekleştirdiği haksızlıkları uluslararası kamuoyunun vicdanına sunuyor.
GAZZE'NİN SON 106 YILI
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1948'den günümüze kadar uzanan süreçte yaklaşık 134 bin Filistinli öldürüldü. Sadece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 34 Filistinli öldürüldü.
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Batı Şeria'da da devam eden olaylar sebebiyle günümüze dek 492 Filistinli, işgalci askerler ve fanatik yahudi yerleşimciler tarafından katledildi.
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin verdiği verilere göre 1967'den bu yana 1 milyondan fazla insan hukuksuzca gözaltına alındı.
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Gazze'de gerçekleşen olayları protesto ettikleri gerekçesi ile Batı Şeria'da 8520 kişi gözaltına alınırken İsrail hapishanelerindeki tutuklu sayısı 9400'e ulaştı.