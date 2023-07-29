Kur'an-ı Kerim'den öğütler
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizler için kıyamete dek yanacak bir kandil ve kurtuluş reçetesidir. Nazil olmaya başladığı günden itibaren insanlığa hakikat yolunda aydınlık olan Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın öğütleri bulunur. Bu öğütlere sarılanlar kurtulur, uzak kalanlar ise rahmet ve merhamet pınarından nasiplenemez. Sizler için hayat ölçüsü haline getirmemiz gereken on öğüdü araştırdık.
Giriş Tarihi: 29.07.2023
17:10
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
17:24
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Allah Teala'nın kelamından meydana gelen hakikat yolunun aydınlatıcısı Kur'an-ı Kerim, müminleri dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmayı gaye edinir.
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Kur'an, okunmak ve getirdiği ilahi hakikatleri hayatımıza tatbik etmemiz için Allah Teala tarafından gönderilmiştir. Bu meyanda Kur'an-ı Kerim okumak kadar içeridiği mesajlara da gönlümüzü açmamız gerekir.
KUR'AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER
"Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır."
NİSÂ SURESİ 135. AYET
Nisâ Suresi 135. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
NİSÂ SURESİ 135. AYET TEFSİRİ
➡ İnsan topluluklarının korunmaya, düzene ve adalete ihtiyaçları vardır; devlet de bu ihtiyaçlardan doğmuştur. Adaletin gerçekleşmesinde bağlayıcı hukuk kuralları kadar onları uygulayan yönetici ve hâkimlerle hakkın veya suçun ispatı için gerekli bulunan şahitler önemli rol oynamaktadırlar. Adalet görevlilerinin doğruluktan sapmalarına sebep olan âmilleri iki gruba ayırmak mümkündür.
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ADALET
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Allah Teâla bu ayette adalet ve adaletin sağlanmasına vurgu yapar. Ortak değerlerden biri olarak kabul edilen adalet kavramı toplumun en önemli harçlarından birisidir.
◾ Kanun önündeki
eşitliği, farklılık tanımamayı ifade eden adalet, odak noktasında Hak kavramını barındırır. İslam'ın hak, hukuk ve adalete gösterdiği önemler her zaman çağın ötesindedir.
KUR'AN'DA GEÇEN 'ADALET' İLE İLGİLİ AYETLER
"O kâfirler ki, dünya hayatı onları aldattı, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve âyetlerimizi bile bile inkâr ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz."
A'RÂF SURESİ 51. AYET
A'râf Suresi 51. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
A'RÂF SURESİ 51. AYET TEFSİRİ
➡ Çünkü onlar dinlerini oyun ve alay konusu yapmışlar; dünyanın geçici zevklerine aldanarak âhirette bütün bunların başlarına geleceğini unutmuşlar; kendilerini uyaran âyetleri de inkâr etmişlerdir. Fakat Allah da onları unutmuş, yani cehenneme terkedip bütün isteklerini, feryatlarını cevapsız bırakmıştır.
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AHİRETİ UNUTMAK
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İnsanoğlu nimetlerle donanmış bu dünya hayatında emaneti sırtlanmış olan yegane varlıktır. Bu emanet ise Allah'ı (CC) tanıma, bilme ve ibadet etmektir.
◾ Bu formül üzere hayat süren insan
hem dünya hem de ahiret mutluluğuna kavuşur. Ayet-i kerimede inançsızların içinde bulunduğu açmaz söz konusudur.
İSLAM'DA AHİRET İNANCI