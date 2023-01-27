Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadisler

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz (SAV) vasıtası ile inananlara bir "hidayet" kitabı olarak gönderdi. Mübarek kitabımız hem dünya hayatımız için rehberdir hem de ahiretimizi inşa eder. İnsanlığa indirilen ilk ayeti "Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!" olan Kur'an'ı en güzel şekli ile okumak, idrak etmek oldukça mühimdir. Sizler için Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisleri derledik.