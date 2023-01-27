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Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadisler

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz (SAV) vasıtası ile inananlara bir "hidayet" kitabı olarak gönderdi. Mübarek kitabımız hem dünya hayatımız için rehberdir hem de ahiretimizi inşa eder. İnsanlığa indirilen ilk ayeti "Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!" olan Kur'an'ı en güzel şekli ile okumak, idrak etmek oldukça mühimdir. Sizler için Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:36
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🔹 Ebû Ümâme'nin (RA) işittiğine göre Resulullah Efendimiz (SAV) "Kur'an okuyun, zira Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir" buyurmuştur.

(Müslim, Müsâfirîn, 252)

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🔹 Nevvâs b. Sem'ân'ın (RA) işittiğine göre Resulullah Efendimiz (SAV) şöyle demiştir:

"Kıyamet günü, Kur'an ve onunla amel edenler (mahşer yerine) getirilirler. Bakara ile Âl-i İmrân sureleri, kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek "Onun hakkında ben şahitlik edeceğim." diye birbirleriyle mücadele ederler."

(Müslim, Müsâfirîn, 253)

Kur'an-ı Kerim'den 40 ayet ile gönül yapmak

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🔹 Hz. Âişe'den (RA) rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz (SAV) şöyle demiştir:

"Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır."

(Müslim, Müsâfirîn, 244; Buhârî, Tefsîr)

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🔹 Osman b. Affân'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" buyurmuştur.

(Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 21)

Kur'an-ı Kerim kendisini nasıl anlatır? Kur'an ile ilgili ayetler...

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🔹 Ebû Mûsâ el-Eş'arî'den (RA) rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) şöyle demiştir:

"Kur'an okuyan mümin, turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin, hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık, reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık, Ebû Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır."

(Buhârî, Et'ime, 30; Müslim, Müsâfirîn, 243)

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