Kur'an-ı Kerim'den 40 ayet ile gönül yapmak

Hayat, bir iyilik yolculuğudur. Nitekim bu serüven, ancak gönülleri yapmaktan geçer. İnanan ve muttakiler için bir "hidayet" kitabı olan Kur'an'da yüce Allah "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir" buyurur. Peki, gönül hakkında ayetler nelerdir? Kur'an-ı Kerim'den 40 ayet ile gönül yapmak...