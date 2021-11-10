Kur'an-ı Kerim'den 40 ayet ile gönül yapmak
Hayat, bir iyilik yolculuğudur. Nitekim bu serüven, ancak gönülleri yapmaktan geçer. İnanan ve muttakiler için bir "hidayet" kitabı olan Kur'an'da yüce Allah "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir" buyurur. Peki, gönül hakkında ayetler nelerdir? Kur'an-ı Kerim'den 40 ayet ile gönül yapmak...
Giriş Tarihi: 10.11.2021
17:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
17:17
İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
(Fussılet suresi, 41/34)
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Fussılet suresinin 34. ayet tefsiri 📕 ve meali🔊
Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.
(Bakara suresi, 2/264)
(x) Bakara suresinin 264. ayet tefsiri 📕 ve meali🔊
İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
(Nûr suresi, 24/22)
(x) Nûr suresinin 22. ayet tefsiri 📕 ve meali🔊
İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki, kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.
(Kasas suresi, 28/83-84)
(x) Kasas suresinin 83-84. ayetlerin tefsiri 📕 ve meali🔊