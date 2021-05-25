Kur’an-ı Kerim kendisini nasıl anlatır? Kur'an ile ilgili ayetler...

Kur'an-ı Kerim, Allah Teâlâ'nın Peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığıyla biz kullarına tebliğ ettiği bir hidayet rehberidir. Hem Kur'an-ı Kerim'in sıfatlarına hem de muhtevasına dair pek çok detay, ayetlerde zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim, kendisinden bahsederken pek çok yerde "el Kur'ân" ya da "el Kitâb" sözcüklerini kullanmış; bu isimler onun hem okunan hem de yazılan bir vahiy olduğuna işaret etmiştir. Her şeyin bilgisinin Kur'an'da bulunduğu, bahşedilen en büyük nimet ve son kitap olduğu, tüm insanlara gönderildiği ve kendinden önceki Tevrat, İncil gibi kutsal kitapların tahrif edilmemiş hallerini doğruladığı belirtilmiştir.