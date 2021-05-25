Kur’an-ı Kerim kendisini nasıl anlatır? Kur'an ile ilgili ayetler...

🔸 Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında kendisinde daha önce görülmeyen bazı haller ortaya çıkmaya başlamıştı.

🔸 Hayatında benzerini yaşadığı rüyalar görüyor, nereden geldiğini anlamadığı sesler duyuyor, ışıklar fark ediyordu.

🔸 Yine bu yaşlarda iken yalnız kalma ve tefekküre dalma arzusuyla Hira mağarasına gitmeye ve orada azığı bitinceye kadar kalmaya başladı.

🔸 Burada kendisinde ortaya çıkan yeni halleri anlamaya çalışıyor ve Allah'a ibadet ediyordu.

'YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!'

🔸 Dört beş yıl kadar sürdüğü tahmin edilen bu hazırlık döneminin ardından vahiy meleği Cebrail ilk defa Peygamberimizin (sav) yanına gelerek ona "oku" dedi.

🔸 "Ben okuma bilmem" cevabını verince melek onu kavrayarak iyice sıktı ve bıraktı. Sonra yine "oku" dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) yine "Ben okuma bilmem" deyince melek yeniden onu sıktı ve bıraktı.

🔸 Aynı cevap üzerine Cebrâil kendisini üçüncü defa sıkıp bıraktıktan sonra, "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle öğretendir. O insana bilmediğini öğretti" mealindeki ayetleri okudu ve uzaklaşıp gitti.

📕 Alak suresi 1-5. ayetlerinin tefsiri