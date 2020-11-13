Peygamber Efendimizin vahiy katipleri

Sözlü olarak vahyedilmesine rağmen Kur'an'da ondan "Kitâb" diye söz edilmesi Kur'an'ın hem levh-i mahfuzda yazılı olması hem dünyada yazıya geçirilmesiyle ilgilidir. Nitekim onun başta gelen isimlerinden biri Kur'an, diğeri Kitâb'dır.

Her iki kelimenin kökünde "toplamak" anlamı bulunur; ilkinde Kur'an'ın harf ve kelimelerinin sesli, diğerinde yazılı biçimde bir araya getirilmesi söz konusudur.