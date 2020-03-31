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  • Kur'an ne zaman kitap haline getirildi? Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi

Kur'an ne zaman kitap haline getirildi? Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi

Peygamber Efendimize ilk vahiy 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu bir zamanda "Oku" Yaratan Rabbinin adıyla oku!" ayetleri ile gelmişti. Ardından parça parça nüzul olan Kur'an-ı Kerim, hem müminler tarafından ezberlenmiş hem de o günün şartlarıyla kemik, deri parçaları, hurma dalları ve parşömen gibi yüzeylere yazılmıştı. Peygamberimizin vefatının ardından, Hz. Ebubekir'in halife olduğu dönemde Yemâme Savaşı gerçekleşmiş ve hâfız sahabelerden bir kısmı şehit olmuştu. Bunun üzerine Hz. Ömer, Allah'ın emirlerinin gelecek nesillere birebir olarak ulaştırılması için Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesini teklif etmiş, Ebubekir'in emriyle Mushaf eksiksiz olarak bir araya getirilmişti.

Giriş Tarihi: 31.03.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 16:56
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PEYGAMBERİMİZE İLK VAHİY NE ZAMAN GELDİ?
PEYGAMBERİMİZE İLK VAHİY NE ZAMAN GELDİ?

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında kendisinde daha önce görülmeyen bazı haller ortaya çıkmaya başlamıştı. Hayatında benzerini yaşadığı rüyalar görüyor, nereden geldiğini anlamadığı sesler duyuyor, ışıklar fark ediyordu.

Yine bu yaşlarda iken yalnız kalma ve tefekküre dalma arzusuyla Hira mağarasına gitmeye ve orada azığı bitinceye kadar kalmaya başladı. Burada kendisinde ortaya çıkan yeni halleri anlamaya çalışıyor ve Allah'a ibadet ediyordu.

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ALLAH’IN RESULÜNE GELEN İLK VAHİY: OKU!
ALLAH’IN RESULÜNE GELEN İLK VAHİY: OKU!

Dört beş yıl kadar sürdüğü tahmin edilen bu hazırlık döneminin ardından vahiy meleği Cebrâil ilk defa yanına gelerek ona "oku" dedi. "Ben okuma bilmem" cevabını verince melek onu kavrayarak iyice sıktı ve bıraktı. Sonra yine "oku" dedi. Hz. Muhammed yine, "Ben okuma bilmem" deyince melek yeniden onu sıktı ve bıraktı.

Aynı cevap üzerine Cebrâil kendisini üçüncü defa sıkıp bıraktıktan sonra, "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle öğretendir. O insana bilmediğini öğretti" mealindeki ayetleri (Alak, 1-5) okudu ve uzaklaşıp gitti.

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HZ. HATİCE PEYGAMBERİMİZİ TESELLİ ETMİŞTİ
HZ. HATİCE PEYGAMBERİMİZİ TESELLİ ETMİŞTİ

Resulullah dehşete kapılmış ve evine dönerek eşi Hz. Hatice'ye, "Beni örtünüz" diyerek bir müddet dinlenmişti. Daha sonra başından geçenleri Hz. Hatice'ye anlatmış; Hatice onu Allah'ın kendisini yalancı çıkarmayacağını söyleyerek teskin etmişti.

Ardından birlikte Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e gitmişler ve Varaka Resûl-i Ekrem'e, kendisine gelenin daha önce Hz. Mûsâ'ya da gelen Cebrâil olduğunu, tebliğe başladığında hayatta olursa kendisine uyacağını ve yardım edeceğini söyledi.

KUR'AN KAÇ SENEDE İNMİŞTİR?

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İLK AYETLER KADİR GECESİNDE İNMİŞTİ
İLK AYETLER KADİR GECESİNDE İNMİŞTİ

Böylece Resul-i Ekrem Efendimiz kendisinin peygamberlikle görevlendirildiğini anlamış, Hatice de ona iman ederek ilk Müslüman olma şerefini kazanmıştı.

Konu hakkındaki rivayetlerden ve Kur'an'ın ilgili âyetlerinden (Bakara, 185; Kadr, 1) çıkarılan sonuca göre Kur'an, Peygamberimize 40 yaşında iken Ramazan ayı içinde bulunan Kadir gecesinde inmeye başlamıştı.

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İLK BEŞ AYETİN ARDINDAN VAHİY BİR MÜDDET KESİLDİ
İLK BEŞ AYETİN ARDINDAN VAHİY BİR MÜDDET KESİLDİ

Alak suresinin ilk beş ayetinin nüzulünden sonra vahiy bir müddet kesilmiştir. Bu dönemin süresi farklı müddetler nakledilir. Daha sonra gelen ilk vahiy Müddessir suresinin ilk ayetleri olmuştur.

Uzun bir zamandan sonra ikinci bir kesinti Duhâ suresinin nüzulünden önce yaşanmıştır.

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