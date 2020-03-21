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İSLAM İLMİHALİ

kaç senede inmiştir? ? , ?

Yayınlanma Tarihi: 21.03.2020 21:58 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 15:53
Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir?

kaç senede inmiştir sorusu merak edilen konulardan biri. İnsanlığa yol gösteren ve her iki cihanda da mutluluğa ve kurtuluşa kavuşturmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim, bir defada toplu olarak indirilmedi. Kur’an, Müslümanların inanç ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi için parça parça indirildi. Peki, Kuran kaç senede inmiştir? ? indirildi? Kuran ? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir? ’in kitabından bu soruların cevaplarını derledik.

KURAN KAÇ SENEDE İNMİŞTİR?

kaç senede inmiştir sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. , Teala'dan Peygamberimiz Hz. 'e aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur'an yaklaşık 23 senede bölümler halinde indirilmiştir.

Kur'an ne zaman kitap haline getirildi? Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi KUR'AN-I KERİM NASIL KİTAP HALİNE GETİRİLDİ?

Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi gibi sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiştir.

KURAN NEDEN PARÇA PARÇA İNDİRİLMİŞTİR?

Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini suresinin 32'nci ayetinde şöyle açıklar: "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk".

Ayetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, ayetin inmesine sebep olan olay veya soruya "sebeb-i nüzûl" (iniş sebebi) denilir.

KURAN NE ZAMAN İNDİRİLDİ?

kendisinin, bir ayette ayında, bir başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber verir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1).

Kadir gecesinin Ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, ayetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır. Kur'an, Peygamber Efendimiz 'e ilk olarak 610 yılında Hira mağarasında inmiştir. Vahiy gelen ilk surenin adı Alak suresidir.

KURAN NEREDE İNDİRİLMİŞTİR?

Kur'an toplamda 23 yılda indirilmiştir. Kur'an'da toplamda 114 sure ve 6236 ayet bulunur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin bir kısmı 'de bir kısmı da 'de inmiştir.

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