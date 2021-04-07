Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir?

Kuran kaç senede inmiştir sorusu merak edilen konulardan biri. İnsanlığa yol gösteren ve her iki cihanda da mutluluğa ve kurtuluşa kavuşturmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim, bir defada toplu olarak indirilmedi. Kur’an, Müslümanların inanç ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi için parça parça indirildi. Peki, Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman indirildi? Kuran nerede indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir? Diyanet’in İlmihal kitabından bu soruların cevaplarını derledik.

KURAN KAÇ SENEDE İNMİŞTİR?

Kuran kaç senede inmiştir sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'dan Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur'an yaklaşık 23 senede bölümler halinde indirilmiştir.

Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi gibi sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiştir.

KURAN NEDEN PARÇA PARÇA İNDİRİLMİŞTİR?

Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini Furkan suresinin 32'nci ayetinde şöyle açıklar: "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk".

Ayetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, ayetin inmesine sebep olan olay veya soruya "sebeb-i nüzûl" (iniş sebebi) denilir.

KURAN NE ZAMAN İNDİRİLDİ?

Kur'an-ı Kerim kendisinin, bir ayette Ramazan ayında, bir başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber verir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1).

Kadir gecesinin Ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, ayetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır. Kur'an, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ilk olarak 610 yılında Hira mağarasında inmiştir. Vahiy gelen ilk surenin adı Alak suresidir.

KURAN NEREDE İNDİRİLMİŞTİR?

Kur'an toplamda 23 yılda indirilmiştir. Kur'an'da toplamda 114 sure ve 6236 ayet bulunur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin bir kısmı Mekke'de bir kısmı da Medine'de inmiştir.