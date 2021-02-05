Peygamber Efendimize gelen ilk vahiy

📌Hz. Peygamber'in (sav) inzivaya çekilmesi sadece ona mahsus bir durum değildi. İslam'dan önceki cahiliye döneminde Resulullah'ın dedesi Abdülmuttalib gibi bazı Mekkeliler, bu şekilde şehirden uzaklaşarak tefekküre dalardı.

➡ Fakat Peygamber Efendimizin (sav) tefekkürü muhteva bakımından kendine mahsustu. O (sav), cahiliye döneminin puta tapmalarından, kız çocuklarına yapılan zulümden kısacası insanlar arasındaki kötülüklerden, dönemin karanlığından uzaklaşıyordu.

❗ O (sav) bu inziva süreciyle, Allah tarafından vahye hazırlanıyordu.

Abdülmuttalib kimdir?

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli bir insan; Kureyş'in adil reisiydi. Daha doğmadan yetim, küçük yaşta ise öksüz kalan Peygamber Efendimizi o himaye etmiş, yaşadığı müddetçe gereken ihtimamı göstermişti.