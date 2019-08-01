İslam'ın doğuşuna tanıklık eden Hira Mağarası
Tek bir kişinin ayakta durabileceği kadar boyut büyüklüğüne sahip olan Hira Mağarası, İslam'ın doğuşuna tanıklık etti. Hz. Peygamber'e ilk vahyin indirildiği Hira'da, kıyamete kadar tek bir harfi değişmeyecek olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri geldi. Peki, Hira Mağarası nerede yer alıyor? Hz. Peygamber Hira'da nasıl ibadet ederdi? İlk vahiy nasıl gerçekleşmişti? Sizler için Hira Mağarası hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 01.08.2019
12:34
Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
13:59
Mekke'nin kuzeydoğusunda Kâbe'ye yaklaşık 5 km. uzaklıkta olan Hira, Cebelinûr (Nur Dağı) adıyla da bilinir. İnsanlara en doğru yolu gösteren vahiy nurunun bu dağdaki bir mağaraya inmiş olmasından dolayı bu adı aldığı düşünülür.
İSLAM’IN DOĞUŞUNA TANIKLIK EDEN HİRA
Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesinde yer alan Hira Mağarası, ancak bir kişinin ayakta durabileceği ve yere uzanabileceği boyutta. Hazreti Muhammed'in inzivaya çekildiği bu mekân, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliği taşıyor.
İslam kaynaklarına göre Hazreti Muhammed, 40 yaşına yaklaştığında Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edindi ve bu durum birkaç yıl devam etti. 40 yaşındayken, Kadir Gecesi, kendisine ilk vahiy geldi.
İLK VAHYİN GELİŞİ NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİR?
Hz. Peygamberin yıllardır süregelen bir âdeti vardı. Senenin Ramazan ayını Nur Dağı'nın tepesindeki mağarada tefekkür, ibadet ve dua ile geçirirdi. Sessiz ve sakin olan Nur Dağı, tefekkürle baş başa kalması için en müsait yerdi. Cemiyetin bozuk havasından sıkılan mübarek ruhu burada huzur buluyordu.
Hz. Âişe (ra)'nin rivayetine göre Rasûlullah (sav) bu dönemde bir ara "sâdık (doğru) rüyalar" görmeye başlamış, altı ay devam eden bu süreçte gördüğü rüyalar aynen çıkmıştır. Kaynaklarda ayrıca Hz. Peygamber'in bu dönemde kendisini "Esselâmü aleyke yâ Rasûlallâh (Sana selâm olsun ey Allah'ın elçisi)" şeklinde selamlayan sesler duyduğu, etrafına dönüp bakınca kimseyi göremediği için merak içerisinde kaldığı, bu seslerin ağaçlar ve kayalıklardan geldiğine dair rivayetler de yer almaktadır.
Peygamber Efendimiz, Hira Mağaras'ında rastgele değil, Hazret-i İbrâhim'in Hanîf dini üzere ibadetlerini yapıyordu.
610 yılında kırk yaşındayken Hz. Hatice'nin hazırladığı azığıyla Hirâ Dağı'na tefekkür ve ibadet için gitmişti. Bu ilk vahyi Hz. Peygamber şöyle anlatmıştı: "O gece Cebrâil bana gelerek "Oku!" (İkra') dedi. Ben okuma bilmediğimi söyledim. Bunun üzerine melek beni aldı; dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Ardından beni bırakıp tekrar "Oku!" dedi. Cevaben yine "Ben okuma bilmem" deyince tekrar son noktaya kadar sıktı ve "Oku!" dedi. Ben "Ne okuyayım?" diye cevap verince melek beni üçüncü defa takatim kesilinceye kadar sıktı ve bıraktıktan sonra şu ayetleri okudu:
" Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir ." (el-Alak 96/1-5)
Hz. Peygamber, kendisine nazil olan ayetleri tekrar etti. İnen ayetler Hz. Peygamberin hem diline hem de kalbine yerleşti.
HİRA MAĞARASI’NDA HANGİ İBADETLER GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Hac ziyaretlerinde Müslümanlar, Mekke'de İslam'ın doğuşuna tanıklık eden kutsal mekânları ziyaret ediyor. Bu mekânların başında, son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.
Henüz güneş doğmadan servis araçlarıyla Mekke'nin 5 kilometre kuzeydoğusundaki dağın çevresinde toplanan hacı adayları, bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşıyor.