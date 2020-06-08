Peygamberimizin sevdiği ve övdüğü yiyecekler
Sevgili Peygamberimiz örnek hayatı ile bizlere her zaman rehber oldu. O'nun örnek davranışları, bir Müslümanın hayatının nasıl daha da güzelleşeceği sorusuna cevap niteliğinde. Sofrada bile etrafındaki insanları düşünen Peygamberimiz, kendisinden yaşça büyük kimse varsa asla yemeğe başlamaz, yemeği hep sağ eliyle yerdi. Besmeleyi asla unutmayan Peygamberimizin sevdiği ve övdüğü yiyecekleri derledik.
Giriş Tarihi: 08.06.2020
15:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
13:00
İslâm'da yeme ve içme adabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: "Ey insanlar yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla yeyin, şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o, hakikaten size apaçık bir düşmandır." Bakara Suresi 168. ayet
Peygamber Efendimiz yemekte
kusur aramazdı. Yemekleri beğenirdi ve yemeği yapana teşekkür ederdi. Yemekten sonra mutlaka dua ederdi. Yemek duası yapmanın ve yemekten sonra Elhamdülillah demenin sünnet olduğunu verdikleri nimetler için Allah'a şükür etmemiz gerektiğini söylerdi.
Peygamberimiz tatlı yiyecekleri bilhassa
un helvasını çok severdi. Helvayı yaptırırken, çok yapılmasını emreder ve dağıtırdı.
Hz. Peygambere hangi içilecek şey daha iyidir, diye sorulduğu vakit "Soğuk ve tatlı" diye cevap vermiştir.
Hz. Aişe (ra) bildiriyor: "Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi."
Peygamber Efendimizin son anları ve defnedilişi
Hz. Peygamber, kabağı sever ve hakkında "O kardeşim Yunus Aleyhisselamın sebzesidir." derdi. Tirid yemeğini kabak ile yerdi.
Kabak yemeğini severdi ve bir tercih imkânı olursa, bana kabak yemeği yapın derdi.
Kabak, şekerle kaynatılıp içildiğinde ruh hastalıklarına özellikle de baş ağrısına iyi gelir. Böbrek ve bağırsakları temizleyen kabak zekâ seviyesini de artırır.
Peygamber Efendimiz, eti sever ve "Ehli dünya ve ehli Cennetin yemeğinin efendisi ettir" derdi. Etin bazı kısımlarını diğer kısımlarına göre daha çok severdi. Ebu Hüreyreden rivayet edildiğine göre:
"Bir gün Resulullaha et getirildi. Ona bir kol verildi, hoşuna gitti, onu sıyırdı." Sırt etini de sever "Etin en iyisi sırt etidir" derdi.
Eti yaparken çok su koydururdu, böylece et yapamayanlara suyundan gönderirdi. Ayrıca ekmeği tepsiye koyar, üzerine et suyu dökerdi. Hamur gibi hale gelince onu yerdi. Buna günümüzde tirid yemeği de deriz. Etin suyunu da sever ve ikram ederdi.
Et Kur'an-ı Kerim'de on iki yerde zikredilmiştir. Hayvanlardan bahsedilirken;
"Eti yenen büyük ve küçükbaş hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır, ayrıca onlardan beslenirsiniz." (Nahl 5).
Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamamızdan Nahl Suresini okumak ve dinlemek için tıklayın
Sirke; hurma, şeker, bal, incir ve üzüm gibi meyvelerin şırasının çıkarılıp ekşitilmesiyle elde edilir. Sirke, gıda maddesi olarak kullanıldığı gibi, temizlikte ve hekimlikte de kullanılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v) bir hadislerinde:
"Sirke ne güzel bir katıktır. Allah'ım! Sirkeyi bereketlendir. Zira sirke benden önceki peygamberlerin de katığı idi. İçinde sirke bulunan ev, katık sıkıntısı çekmez." buyurmuştur.
Doğal ve etkili bir temizlik malzemesi olarak sirke, yüzeylerdeki virüsleri öldürmeye yönelik etken maddeleri barındırır. Temizlik yaparken suya bir miktar sirke ekleyebilirsiniz. Elma sirkesi evlerde temizleyici olarak kullanılan doğal bir dezenfektandır. Elma sirkesi ve beyaz sirke içindeki asit sayesinde mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca, içeriğinde kimyasal ürün barındırmaması bakımından da uzmanlar tarafından önerilmektedir.
Peygamberimiz sabahları yedi tane yaş hurma yerdi.
Kur'an-ı Kerim'de yirmi üç yerde
"hurma ağacı" (nahl, nahle, lîne), "hurma bahçesi" (cennetün / cennâtün min nahîl), "hurma" (nahîl, semerâtü'n-nahl, rutab), "hurma kütüğü" (a'câzü nahl), "hurma dalı" (urcûn) ve "hurma lifi" (mesed) şekillerinde hurmanın bahsi geçmektedir.
Hurma, tüketildiğinde DNA'nın yapısını ve vücudumuzdaki hücreleri yenileme özelliği olan meyvelerden bir tanesidir. Besin değeri oldukça yüksektir ve ayrıca protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral ve vitamin içermektedir. Hurma, içinde barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kanser hastalığına yakalanma riskini azaltan selenyum açısından da oldukça zengindir.
25 maddede hurmanın faydaları