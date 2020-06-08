Peygamberimizin sevdiği ve övdüğü yiyecekler

Peygamber Efendimiz, eti sever ve "Ehli dünya ve ehli Cennetin yemeğinin efendisi ettir" derdi. Etin bazı kısımlarını diğer kısımlarına göre daha çok severdi. Ebu Hüreyreden rivayet edildiğine göre: "Bir gün Resulullaha et getirildi. Ona bir kol verildi, hoşuna gitti, onu sıyırdı." Sırt etini de sever "Etin en iyisi sırt etidir" derdi.

Eti yaparken çok su koydururdu, böylece et yapamayanlara suyundan gönderirdi. Ayrıca ekmeği tepsiye koyar, üzerine et suyu dökerdi. Hamur gibi hale gelince onu yerdi. Buna günümüzde tirid yemeği de deriz. Etin suyunu da sever ve ikram ederdi.

Et Kur'an-ı Kerim'de on iki yerde zikredilmiştir. Hayvanlardan bahsedilirken; "Eti yenen büyük ve küçükbaş hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır, ayrıca onlardan beslenirsiniz." (Nahl 5).

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