Peygamber Efendimizin son anları ve defnedilişi

◽ Hz. Peygamber'in (sav) hicretten sonra yaptığı ilk ve tek haccı genelde Veda haccı olarak adlandırılır. O, bu haccı esnasında Arafat başta olmak üzere değişik zemin ve zamanlarda hitabelerde bulundu. Bu konuşmalar daha sonra Veda hutbesi başlığı altında toplandı. Allah Resûlü (sav), kendisinin resuller ve peygamberler zincirinin son halkası olduğunu biliyordu. O, bunun ashabıyla ve ümmetiyle dünyada bir araya geldiği, insanlığa mesajını ulaştırabileceği son haccı olduğunu da sanki biliyor ve insanlarla vedalaşıyordu.

◽ Hicretin 10. yılı Ramazan ayında ise Cebrail'in kendisine Kur'an-ı Kerîm'i iki defa tilavet ettirdiği ve Resûlullah'ın bunu ecelinin yaklaştığına işaret olarak gördüğü nakledilir. Diğer taraftan her yıl Ramazan ayında on gün itikâfa girerken onuncu yılın Ramazan ayında yirmi gün itikafta kaldı. Bu yıl içinde Resûlullah hacca gitmek için hazırlığa başladı ve bütün Müslümanların katılmasını istedi.

Peygamberimiz, 23 Şubat 632 tarihinde yanında hanımları ve kızı Fatıma olduğu halde Müslümanlarla beraber Medine'den hareket etti, Zülhuleyfe'de ihrama girdi. Yolda kendisine katılanlarla birlikte 4 Zilhicce'de Mekke'ye ulaştı, umre yaptıktan sonra Ebtah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda kaldı. 8 Zilhicce günü Mekke'den ayrılıp Mina'ya gitti. Ertesi gün güneş doğduktan sonra Müzdelife yoluyla Arafat'a yöneldi. Öğle üzeri Arafat vadisinde sayıları 120.000'i aşan ashabına Vedâ hutbesi olarak anılan hitabını yaptı. Hz. Peygamber, aynı anne ve babadan türeyen bütün insanların eşit olduğunu söyleyerek başladığı hutbesinde genellikle insan hakları üzerinde durdu. Veda hutbesinin ardından dinin kemale erip tamamlandığını ve Hakk'ın rızâsına uygun düşen dinin İslam olduğunu bildiren âyet nâzil oldu. Resûlullah haccını tamamlayıp Medine'ye döndü.

İslam'ın evrensel insan hakları beyannamesi: Veda Hutbesi