Osmanlı’nın hac görevlileri: Mutavvıflar

➤ Osmanlı'da hac mevsimi geldiğinde hacı adayları, zorlu bir yolculukla kervanlar eşliğinde Mekke'ye giderlerdi. Bu seyahat, uzun, yorucu ve tehlikeliydi. Yol boyunca güvenliğin sağlanması için çeşitli tedbirler alınırdı. Mutavvıflar da bu uzun seyahat boyunca hacılara eşlik ederdi.

➤ Mekke'ye varıldığında öncelikle ihram giyilir ve Kabe'ye yönelerek tavaf yapılırdı. Sonrasında, Arafat'ta vakfe yapılır ve Kurban Bayramı'nda kurban kesilirdi.

➤ Hac, Osmanlı toplumunda büyük bir öneme sahipti ve birçok vakıf, hacıların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştu.