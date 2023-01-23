Üç ayların faziletiyle ilgili hadisler

◾ Üç aylar, İslam dünyasının en değerli ve ibadet bakımından en verimli zamanları olarak nitelendirilen zamanlarıdır. Recep ayı ile başlayan bu mübarek günler, Şaban ve Ramazan ayları ile devam eder.

🔸 Hz. Üsame (RA) anlatıyor:

"Ey Allah'ın Resulü dedim, Şâban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)" diye sordum. Resulullah şu cevabı verdi: "Bu, Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülâlemin'e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum.

(Nesai, Savm 70)

Üç ayların başında, ortasında, sonunda yapılması gerekenler