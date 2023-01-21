Üç aylar ne zaman başlıyor, üç aylar orucu ne zaman? Üç aylar başlangıcı

Üç aylar başlangıcı hangi gün?

💠 Rahmet yüklü Recep, Şaban ve Ramazan aylarından müteşekkil olan Üç aylar, 2023 yılı için 23 Ocak pazartesi günü başlıyor. Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak'ta başlayan Üç aylar 21 Nisan itibarıyla nihayete erecek.

💠 Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç ayların içindeki özel geceler Regaib gecesi ile başlar. Sırasıyla Miraç, Berat geceleri devam eder ve "bin aydan hayırlı" olan Kadir gecesi ile zirveye ulaşır ve Ramazan Bayramı ile taçlanır.