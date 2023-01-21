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Üç aylar ne zaman başlıyor, üç aylar orucu ne zaman? Üç aylar başlangıcı

Müslümanların dört göz ile bekledikleri Üç aylara kavuşmamıza çok az bir zaman kaldı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek Üç aylar, bir rahmet ve bereket mevsimi. Üç ayların içinde birbirinden kıymetli kandiller ve bayramlar bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimi belli oldu. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Üç aylar faziletleri, Üç aylar başlangıcı, Üç aylar dini günler, Üç aylar kandil günleri, Üç aylar kaç gün kaldı?

Giriş Tarihi: 21.01.2023 17:37 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 18:35
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💠 Hicri aylar olarak bilinen ayların içinde bulunan bazı zaman dilimleri içerdikleri önemli gün ve geceler sebebiyle diğerlerinden ayrı bir noktada durur.

💠 Bir rahmet, bereket ve arınma mevsimi olan Üç aylar sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan aylarından meydana gelen ve üç ay süren bir rahmet iklimidir.

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Üç aylar başlangıcı hangi gün?

💠 Rahmet yüklü Recep, Şaban ve Ramazan aylarından müteşekkil olan Üç aylar, 2023 yılı için 23 Ocak pazartesi günü başlıyor. Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak'ta başlayan Üç aylar 21 Nisan itibarıyla nihayete erecek.

💠 Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç ayların içindeki özel geceler Regaib gecesi ile başlar. Sırasıyla Miraç, Berat geceleri devam eder ve "bin aydan hayırlı" olan Kadir gecesi ile zirveye ulaşır ve Ramazan Bayramı ile taçlanır.

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Üç ayları nasıl değerlendirebiliriz?

💠 Bu üç müstesna ay ve içerisinde barındırdıkları zaman dilimleri, Allah Teala'ya en içten şekilde duaların arz edilmesi, pişmanlık gözyaşları dökülmesi için önemli bir vesiledir.

💠 Hayat hızla akıp gidiyor ve dünya bünyesindekilerle beraber fani. Bu fena alemine insanoğlu da dahil. Sene boyunca sadece üç ay süren bu değerli zaman diliminden faydalanmak ise tüm Müslümanlar için önemli bir fırsat.

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Üç aylar: İç muhasebe vesilesi

💠 Evvela kulluğumuzu gözden geçirelim. O ana dek geçmiş olan vakti nasıl değerlendirdiğimizi hesaplayarak nasuh bir tevbe ile Hak Teala'ya yönelelim.

💠 Burada esas olan kulun hesaba çekilmeden evvel kendisini hesaba çekmesidir. Bu şekilde gerçek ve çetin geçecek olan hesaba bir hazırlık yaparak kendimize çeki düzen verebiliriz.

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Üç ayların başangıcı

💠 Üç aylar her şeyden evvel günahlarımızın bağışlanması için önemli bir fırsattır. Bu zaman diliminde sıklıkla tevbe etmeli ve istiğfarda bulunmalıyız.

💠 Bilhassa dualarımızda Ümmet-i Muhammed'i anarak Hak Teala'dan ümmet selameti, Müslümanların istikbali için hayırlı olanı talep etmeliyiz.

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