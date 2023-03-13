Türk lehçelerinde "misafir"

ESKİ TÜRKÇE

Misafir - Konuk

🔹 Geçmişten günümüze kadar Türk gelenek-göreneklerinde misafire karşı duyulan saygı ve hürmet adetlerimizi oluşturan en önemli yapı taşlarından biridir.

🔹 Konuğa gösterilen bu iltizam, diğer Türk topluluklarının yaşamlarına da yansımış bu doğrultuda sözlü kültür ögelerinden atasözleri, maniler ve türkülere yansımıştır.

🔹 Eski Türkçeden günümüze kadar korunarak gelen pek çok kelime bulunmaktadır. Bunlardan biri de misafir anlamında kullanılan "konuk, konaq, kavçın sözcükleridir

➡ Biz sizni küden b(ul)mışka tengridem çoğumuz yalınımız (a)şıltı öklidi ulug bulunç kılınçka tegdimiz

➡ (Biz sizi misâfir kabul etmekle parlaklığımız arttı, çoğaldı.)

Ortak değerlerimiz "dağ"