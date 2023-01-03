Türkçe sevdalısı şair:Ali Şir Nevai

Edebi kişiliği

🔸 Timur Devleti'nde, Türkçe yazan sanatçılar oldukça azdır. O dönem, yazılan tüm eserler, Farsça olarak kaleme alınır. Fakat Nevai'nin bu konuda net bir duruşu vardır.

🔸 Türkçeyi edebi dil olarak kullanmayan, Farsça yazan çağdaşlarına büyük bir tepki gösterir ve bu durumu eleştirir.

Orta Asya'nın kadim şehri Türkistan'daki tarihi yerler