Batı Trakya’da Bir Varoluş Destanı

◾ Batı Trakya Türklerinin kaderini değiştiren bir tarih, 29 Ocak 1988. Bu, bir sabah aniden gelişen bir olay değil on yıllardır biriken sistematik baskılarını kültürel erozyonun ve hukuki adaletsizliğin patlama noktasıdır.

◾ Tarihte önemli yer edinen bu gün, bir azınlığın yalnızca haklarını değil bizzat varlıklarını yani Türk kimliğini koruma mücadelesinin ta kendisidir.