Osmanlı Devleti'nin kaderini elinde taşıyan koşucu ulaklar

🔸 Osmanlı Devleti asırlarca ayakta kalmış bir imparatorluktur. Bu husus elbette tesadüf değildir. Bunun için devlet bünyesinde pek çok çalışan vardır. Bunlardan biri de koşucu ulaklardır.

🔸 Osmanlıda bir mesajın hızlı bir şekilde hedefe aktarılmasının yanı sıra güven unsuru da oldukça önemlidir. Bundan ötürü tarihte uzun süre güvercin gibi hayvanlar aracılığıyla sağlanan iletişime dair yöntemler yetmemeye başlar.