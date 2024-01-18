İbn Haldun'da "Toplum" meselesi

🔸 İbn Haldun'un babası Muhammed, ailesinin siyasetteki gücüne rağmen siyasete girmemiş ve ilim, eğitim ve öğretim alanlarına yönelmiştir. Bu sayede, ilk bilgilerini babasından alan İbn Haldun, Kur'an'ı ezberleme ve kıraat ilmini öğrenme gibi temel eğitimleri aldı. Ayrıca, dönemin önde gelen alimlerinden Arap dili ve edebiyatı konusunda dersler alarak, babası başta olmak üzere çeşitli alimlerden fıkıh öğrendi.

🔸 Kuzey Afrika'da siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemde yaşayan İbn Haldun, hayatının önemli bir bölümünü bu coğrafyada siyasi görevlerde bulunarak ve seyahat ederek geçirdi.