İbn Haldun'da "Toplum" meselesi
14. yüzyılda yaşayan Kuzey Afrikalı tarihçi ve ilim adamı İbn Haldun, "Mukaddime" (Giriş) adlı eserinde toplum ve devlet meseleleri hakkında çığır açıcı fikirler ortaya koydu. Medeniyetlerin şekillenmesinde çevrenin, kültürün ve ekonomik faktörlerin rolünü vurgulayan döngüsel bir sosyal gelişim teorisine öncülük etti. İbn Haldun, bir toplumun uzun ömürlülüğü için sosyal uyumun önemini asabiyet kavramı ile vurguladı. Düşünceleri, modern devlet yönetimi ve toplumsal dinamik anlayışlarını etkileyerek sosyoloji ve tarih yazımının temelini oluşturdu.
Giriş Tarihi: 18.01.2024
09:33
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
10:37
🔸 İbn Haldun'un
babası Muhammed, ailesinin siyasetteki gücüne rağmen siyasete girmemiş ve ilim, eğitim ve öğretim alanlarına yönelmiştir. Bu sayede, ilk bilgilerini babasından alan İbn Haldun, Kur'an'ı ezberleme ve kıraat ilmini öğrenme gibi temel eğitimleri aldı. Ayrıca, dönemin önde gelen alimlerinden Arap dili ve edebiyatı konusunda dersler alarak, babası başta olmak üzere çeşitli alimlerden fıkıh öğrendi.
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Kuzey Afrika'da siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemde yaşayan İbn Haldun, hayatının önemli bir bölümünü bu coğrafyada siyasi görevlerde bulunarak ve seyahat ederek geçirdi.
İBN HALDUN KİMDİR? İBN HALDUN'UN HAYATI…
Zorlu bir dönemde düşünceleri şekillendi
🔸 İbn Haldun, yaşadığı dönemde
İslam topluluklarının devletleşememe sorunuyla boğuştuğu ve siyasal hayatın çalkantılı olduğu bir ortamda eğitim aldı. Ailesinin sahip olduğu konum sayesinde iyi bir eğitim almasının yanı sıra önemli bürokratik görevler de üstlendi.
🔸 İslam dünyası, o dönemde devletleşme bakımından güçsüz bir konumdaydı ve genellikle yönetilen, yöneten olmaktan çok uzak bir durumdaydı. Hanedanlıklar arasında ise istikrarlı bir yönetim bulunmuyordu, sürekli mücadele içindeydiler. İbn Haldun, çağdaşlarından farklı olarak bağımsız bir düşünür olarak nitelendirildiğinde,
sosyal-siyasi görüşleri bu zorlu şartlar altında şekillendi.
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İbn Haldun'un düşünce yapısına göre, toplumu oluşturan temel unsurlardan biri yardımlaşmadır. İnsanın tek başına tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağını belirten İbn Haldun, iş birliği ve imece anlayışının insanın gelişimine ve toplumun oluşumuna katkı sağlayacağını savunmuştur.
🔸 Olaylara
toplumsal olgular perspektifinden yaklaşan İbn Haldun, Platon'un aksine ideal toplum veya ideal devlet gibi kavramlara odaklanmamış, ahlaki veya dini yargılara girmemiştir. İbn Haldun ile Platon'un "ideal devlet" düzeninin ortak noktası şudur: İnsanların tek başlarına birbirlerine yetememesi temellidir. Bu da zaruri olarak bir arada olmayı gerektireceği için yardımlaşma odaklı bir toplum düzeni kurulmasıdır.
İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE İHTİYAÇLAR VE BOŞ ZAMAN
🔸 Toplum yapısını
çevresel koşullar temelinde inceleyen düşünür, olayları kendi olgusal akış süreci içinde değerlendirerek ideal durum üzerine odaklanmamıştır.
🔸 İbn Haldun'a göre, toplumla ilgili konular
rastlantısal gelişim veya bireysel iradeye bağlı değildir; bunun yerine gözlemleme ve kıyaslamalarla toplumsal çözümlemeler yaparak insanların toplum haline gelmelerini zorunlu olarak görmüştür.
🔸 İbn Haldun, toplumun yapısını ve yaşamını birçok faktörün etkilediğini belirtir. Bu faktörlerin en önemlisi
iklim şartlarıdır; iklimin insanları fiziksel, ruhsal ve ahlaki olarak etkileyerek toplumun ve devletin yapısına etki ettiğini savunur.
🔸 Bir diğer etken de insanın yaşadığı
coğrafyadır. İbn Haldun, insan karakterinin y aşadığı coğrafyaya bağlı olarak şekillendiğini vurgular. Bu düşünce, fiziksel koşulların özellikle iklimin, insan karakterine etkide bulunduğunu savunan düşünce akımının bir parçasıdır.
İBN HALDUN'UN DÜŞÜNCESİNDE MUSİKİ