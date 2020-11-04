İbn Haldun düşüncesinde ihtiyaçlar ve boş zaman

İbn Haldun, İslam medeniyetinin en parlak döneminin sonlarında yaşamış bir alimdi. Hayatının ilk 20 yılını Tunus'ta, 26 yılını Cezayir, Fas ve Endülüs'te, 4 yılını tekrar Tunus'ta ve son 24 yılını ise Kahire'de geçirdi. Bu coğrafyaların istilalardan ne şekilde etkilendiğini inceledi, devletlerin bekası konusuna değindi ve görüşlerini Mukaddime'de kaleme aldı. Ona göre insan, varlığını devam ettirebilmek için toplu halde yaşamak mecburiyetindeydi. Peki, İbn Haldun'un Maslow'dan 600 yıl önce ortaya koyduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi nasıldı? İbn Haldun "boş zaman" kavramını nasıl görüyordu?
Giriş Tarihi: 04.11.2020
17:47
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
11
İBN HALDUN KİMDİR?
2
11
ÖZGÜN BİR İLİM DALI: BEŞERİ UMRAN İLMİ
3
11
İSLAM VE DÜŞÜNCE TARİHİNİN EN ÖZGÜN ESERLERİNDEN BİRİ