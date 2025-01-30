Fatih Sultan Mehmed'in son otağı: Hünkar Çayırı
Fetihler Sultanı II. Mehmed, 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer esnasında Gebze'de bulunan Çayırova ilçesinde ordusuyla birlikte mola için otağını kurdurur. Fatih Sultan Mehmed o sıralarda rahatsızdır ve otağının kurulduğu yerde hayata veda eder. O günden beri "Hünkar Çayırı" olarak anılan nokta, tarih sayfalarında yerini alır. İşte, Fatih Sultan Mehmed'in son otağı, bir diğer adıyla Sultan Çayırı'na dair bilmeniz gerekenler...
🔹 Tarih ile bütünleşmiş ve kaç yıl geçse de bu değeri ile anılan pek çok yapı ve konum var, ülkemizde. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmed'in son otağını kurduğu yer olan Hünkar Çayırı...
🔹 Bu yeri anlatmadan önce İstanbul'un Fatihi, Sultan Mehmed'in hayata nasıl veda ettiğini anlatalım.
İmparatorluk Tahtında Entelektüel Bir Padişah: Fatih Sultan Mehmet
🔹 Fatih Sultan Mehmed vefat etmeden bir hafta önce, sefer için 27 Safer 886'da yani 27 Nisan 1481 senesinde Kapıkulu Ocakları ile İstanbul'dan yola çıkar. Seferin nereye olduğunu kimseye söylemez. Ancak sultan kendince bir strateji geliştirmiştir.
🔹 Tarihçilerin araştırmalarına göre Doğu'ya sefer yapıyormuş gibi gösterip Batı'ya, İtalya'ya bir sefer düzenlemeyi planlamıştır. Bir başka görüşe göre ise Sultan, Memlûk Devleti üzerine bir sefer hazırlığındadır.
🔹 O sırada hasta olan Sultan, Üsküdar'a geçer. Üsküdar'dan ise dermansız ve bitkin olduğunu belirterek at ile değil de at arabasında gidebileceğini belirtir. Orduyla birlikte 1 Mayıs günü, Tekir Çayırı ve Hünkar Çayırı ile anılan bölgeye ulaşır.
🔹 Sultan, otağının kurulduğu Gebze'de, tarih 4 Mayıs 1481'i gösterdiğinde elli bir yaşında hayata veda eder. İstanbul'dan çıkışıyla ölümü arasında tam yedi gün vardır.
🔹 Tarihçilere göre Fatih Sultan Mehmed'in rahatsızlığı ve ölüm nedeni nikris adı verilen hastalıktan kaynaklıdır. Sultan Fatih'in vefatı, sefer hazırlığında olan orduya söylenmemiş, yaklaşık 11 gün gizlenmiştir.
NİKRİS HASTALIĞI NEDİR?
Bir diğer adı "gut" olan rahatsızlık, vücudun çeşitli dokularında ürik asidin birikmesi sonucu, doku hasarının meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır.
🔹 Fatih Sultan Mehmed'in ebediyete uğurlandığı yer Hünkar Çayırı günümüzde İzmit Körfezi'nin kuzeybatı noktasında bulunan, geniş ve düzlük bir konuma kurulan Çayıroava ilçesinde yer almakta...
🔹 Çayırova adı, Osmanlı'nın kuruluş yıllarında verilmiş ve Orhan Gazi tarafından fethedilen bu yer, Osmanlı topraklarına katılmıştır. Buranın bu denli önemli olmasındaki bir diğer sebep ise İpek Yolu güzergahında olmasıdır.