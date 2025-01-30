Fatih Sultan Mehmed'in son otağı: Hünkar Çayırı

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🔹 Tarih ile bütünleşmiş ve kaç yıl geçse de bu değeri ile anılan pek çok yapı ve konum var, ülkemizde. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmed'in son otağını kurduğu yer olan Hünkar Çayırı...

🔹 Bu yeri anlatmadan önce İstanbul'un Fatihi, Sultan Mehmed'in hayata nasıl veda ettiğini anlatalım.