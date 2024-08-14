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Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçen sözleri

Osmanlı Devleti'nin en gözde padişahı Fatih Sultan Mehmet fetihleri, ilmi kişiliği ve karakteri ile hükümdarlar için güzel bir örnek olduğu gibi tarihi olarak da aşılmaz bir kişiliktir. Pek çok yabancı dil bilen hünkar aynı zamanda kendine ait bir divana da sahipti. O doğu ile batıyı, matematik ile edebiyatı en iyi şekilde bilen bir entelektüeldi. Fatih Sultan Mehmet'in zamanında söylediği cümleler ve sözler dillere pelesenk olmuştu. İşte Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçen sözleri ve cümleleri...

Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:09
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Baykuştan pervâmız yok, biz şahinIer sürüsüyüz.

Fatih Sultan Mehmet

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Ey Kostantiniyye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!

Fatih Sultan Mehmet

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Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.

Fatih Sultan Mehmet

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Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz!

Fatih Sultan Mehmet

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Biz toprakIarı değiI, gönüIIeri fethetmeye gidiyoruz.

Fatih Sultan Mehmet

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