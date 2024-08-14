Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçen sözleri

Osmanlı Devleti'nin en gözde padişahı Fatih Sultan Mehmet fetihleri, ilmi kişiliği ve karakteri ile hükümdarlar için güzel bir örnek olduğu gibi tarihi olarak da aşılmaz bir kişiliktir. Pek çok yabancı dil bilen hünkar aynı zamanda kendine ait bir divana da sahipti. O doğu ile batıyı, matematik ile edebiyatı en iyi şekilde bilen bir entelektüeldi. Fatih Sultan Mehmet'in zamanında söylediği cümleler ve sözler dillere pelesenk olmuştu. İşte Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçen sözleri ve cümleleri...