İlimle yoğrulmuş, hizmetle mühürlenmiş bir yaşam: Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan

Hicret ve Avustralya Yılları













◾ 28 Şubat sürecinin getirdiği zorlu şartlar ve baskılar nedeniyle 1997 senesinde, yurt dışına çıkmak durumunda kaldı. Fakat bu bir geri çekilme değil aksine bir "hicret" ve hizmet alanını genişletme süreciydi.

◾ Avrupa, Amerika ve özellikle Avustralya'da camiler, okullar ve vakıflar açılmasına öncülük etti. İslam'ın sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını, evrensel bir medeniyet dili olduğunu vurgulayan çalışmalar yaptı. "Güleryüzlü İslam" profilini dünyaya tanıttı.