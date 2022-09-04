İnsanlığın atası: Hz. Adem
Peygamberler, hayatlarıyla inananlara örnek olan kişilerdir. Müminler de onların izinden giderler. Bu noktada en önemli husus, peygamberlerin hayatları ve yaşadıkları olaylardır. İlk peygamber Hz. Adem (as), aynı zamanda ilk insan olarak müminlere büyük bir örnek olur. Hz. Adem'in yaratılışı, meleklerin Hz. Adem'e secde edişi, şeytanın Hz. Adem'e karşı tutumu, Hz. Adem'in cennete konuluşu ve daha sonra hataları nedeniyle eşi ile birlikte cennetten çıkarılması gibi hususlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir.
Giriş Tarihi: 05.09.2022
16:29
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Peygamberlerin kıssaları, insanlara günlük yaşamında hangi ahlaki ve itikadi ilkelere göre hareket etmeleri hususunda rehberlik eder. Hayatımızdaki en kıymetli örnekler, yaşamımıza yön veren müstakim liderlerdir.
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Peygamber Efendimizin (sav) Huneyn Savaşı sonrasında ganimetler dağıtılırken, kulağına gelen serzenişlere tepki verecekken kendine hakim olup, "Kavmi Musa'ya (AS) bundan daha ağırını söylediğinde o sabretmişti" demesi bu önderliğin en temel örneklerindendir.
Hz. Peygamber nasıl vefat etti?
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Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamber kıssası yer alır. gibi surelerde muhtelif kıssalar bulunur. Yusuf, Kasas, Araf, Hud
🔸 Yüce Kitabımızdaki kıssalar insanlara, Kur'an'da yer alan kıssalar dışındaki ahkâmın uygulanabilirliğini ve ona uyulmadığında
ne olacağını gösterir.
🔸 Kur'an'da yer alan kıssalar sayesinde Cenab-ı Hakk'ın hükümleri, hayatın içinden örneklerle insanların
nazarına indirir ve hayattaki yansımaları anlatır.
Kıssa nedir❔
Sözlükteki anlamına göre, bir kimsenin izini sürmek, ardından gitmek anlamına gelir. Kıssalar, gerçek olayların nakledilmesiyle gerçekleşir. Kur'an'daki kıssalar ibret alınacak, tarihî doğruluk ve gerçeklik niteliği taşıyan olaylardır.
Kur'an'da geçen kıssalar
🔸 Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan bilgilere göre
Allah (CC), Hz. Âdem'i (as) yarattığında meleklere, diye buyurur. Şeytan hariç bütün melekler bu emre uyar. "Âdem'e secde edin!"
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İblîs, kendisinin ateşten, Âdem'in (as) ise topraktan yaratıldığını ve bu nedenle de ondan üstün olduğunu ileri sürerek Cenab-ı Hakk'a karşı gelir.
🔸 Secde etmeyen şeytan,
lanetlenerek Allah'ın (CC) rahmetinden uzaklaştırılır. Bunun üzerine, Allah'tan (CC) kıyamete kadar düşmanı olan Hz. Âdem'in (AS) soyunu doğru yoldan ayırmak, kendi cemaatini çoğaltmak için zaman ister. Cenab-ı Hakk (CC) da ona bu fırsatı verir.
❕ Bir bilgi
İnsanlığın atası olan Hz. Adem (AS), Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın (CC) seçkin kıldığı kişiler arasında sayılır.
Hz. Adem kimdir?
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Hz. Âdem (AS) ve Hz. Havvâ (AS) cennete yerleştirildikten sonra orada Allah'ın (CC) nimetlerinden diledikleri gibi faydalanırlar. Ancak Cenab-ı Hak onlara sadece yasak ağaca yaklaşmamalarını buyurur.
"Ey Âdem! Eşin (Havvâ) ile birlikte cennete yerleş; orada çekinmeden istediğiniz her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın; sonra ikiniz de zalimlerden olursunuz" ( Bakara Suresi 35. ayet)
Bakara suresi 35. ayetin tefsirini okumak için tıklayın
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Hz. Âdem (AS) ve Havvâ (AS), şeytanın hilelerine aldanarak yasak ağacın meyvesinden yer. Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı geldikleri için cennetten kovulurlar. İlk insan Hz. Âdem'in (AS) yaptığı bu hata, o günden kıyamete kadar indirilen bütün kutsal metinlerde yer alır.
🔸 Kıssadan anlaşıldığı üzere Hz. Adem (AS), Cenab-ı Hakk (CC) ile muhatap olur, melekleri, şeytanı görür, iblis konusunda Allahu Teâla (CC) tarafından ikaz edilir. Bütün bunları görüp, uyarıldığı konuda hata eder.
Bu bize, hiçbir insanın hatasız olmayacağını gösterir.
Hz. Adem kıssası…
🔸Kur'an'da Hz Âdem'den (AS) ilk olarak
Bakara suresinin 30 ve 39. ayetlerinde bahsedilir:
"Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. Onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz." demişler. Allah da, "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" demişti. Allah, Âdem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin" dedi. Allah, Âdem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin" dedi. Allah, şöyle dedi: "Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle." Âdem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, "Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?" dedi. Hani meleklere, "Âdem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu."
(Bakara suresi 30 ve 34. ayetler)
Bakara suresi 30 ve 34. ayetlerin tefsirini okumak için tıklayın