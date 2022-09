İnsanlığın atası: Hz. Adem

🔸 Hz. Âdem (AS) ve Hz. Havvâ (AS) cennete yerleştirildikten sonra orada Allah'ın (CC) nimetlerinden diledikleri gibi faydalanırlar. Ancak Cenab-ı Hak onlara sadece yasak ağaca yaklaşmamalarını buyurur.

"Ey Âdem! Eşin (Havvâ) ile birlikte cennete yerleş; orada çekinmeden istediğiniz her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın; sonra ikiniz de zalimlerden olursunuz" ( Bakara Suresi 35. ayet)

🔸 Hz. Âdem (AS) ve Havvâ (AS), şeytanın hilelerine aldanarak yasak ağacın meyvesinden yer. Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı geldikleri için cennetten kovulurlar. İlk insan Hz. Âdem'in (AS) yaptığı bu hata, o günden kıyamete kadar indirilen bütün kutsal metinlerde yer alır.

🔸 Kıssadan anlaşıldığı üzere Hz. Adem (AS), Cenab-ı Hakk (CC) ile muhatap olur, melekleri, şeytanı görür, iblis konusunda Allahu Teâla (CC) tarafından ikaz edilir. Bütün bunları görüp, uyarıldığı konuda hata eder. Bu bize, hiçbir insanın hatasız olmayacağını gösterir.