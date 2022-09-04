İnsanlığın atası: Hz. Adem

🔸 Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan bilgilere göre Allah (CC), Hz. Âdem'i (as) yarattığında meleklere, "Âdem'e secde edin!" diye buyurur. Şeytan hariç bütün melekler bu emre uyar.

🔸 İblîs, kendisinin ateşten, Âdem'in (as) ise topraktan yaratıldığını ve bu nedenle de ondan üstün olduğunu ileri sürerek Cenab-ı Hakk'a karşı gelir.

🔸 Secde etmeyen şeytan, lanetlenerek Allah'ın (CC) rahmetinden uzaklaştırılır. Bunun üzerine, Allah'tan (CC) kıyamete kadar düşmanı olan Hz. Âdem'in (AS) soyunu doğru yoldan ayırmak, kendi cemaatini çoğaltmak için zaman ister. Cenab-ı Hakk (CC) da ona bu fırsatı verir.

Bir bilgi❕

İnsanlığın atası olan Hz. Adem (AS), Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın (CC) seçkin kıldığı kişiler arasında sayılır.