Allah'ın yasakladığı huy: Kibir

📌 Resul-i Ekrem (SAV) kibir hakkında, "Mütekebbirler/kibirli kimseler, kıyâmet gününde insan sûretinde küçük ve kırmızı karıncalar kadar haşrolunacaklardır. Zillet her taraflarından onları saracaktır. Cehennemdeki "Bûles" adı verilen bir zindana sürükleneceklerdir. Onları ateşlerin ateşi kuşatacak ve Cehennem ehlinin Tînetü'l-habâl denilen kan, irin ve pisliklerinden içirileceklerdir." buyurur.

(Tirmizî, Kıyamet, 47/2492; Ahmed, II, 179; Buhârî, el-Edebü'l-müfred, no: 557)

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📌 İnsanı felakete götüren hasletlerden biri olan kibri, şeytan ve nefs çok sever. Ayrıca kibir sadece kötülük bahsinde yapılmaz. İnsanları yaptıkları iyilik ile ezmeye kalkanlar da kendi kibrine kapılanlar grubuna girerler.

Sır saklamanın önemi hakkında ayet ve hadisler