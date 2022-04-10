Allah'ın yasakladığı huy: Kibir
Allah Teala insanların gururunu kıracak her fiiliyatı yasaklamıştır. Hak Teala'nın bu minvalde yasakladığı kibir, cimrilik, katı kalplilik ve kabalık kötü hasletlerdir. Eğer önlem alınmazsa bu kötü hasletler insan için büyük bir felaket oluşturur. Alçak gönüllülüğün zıddı olan kibir, insanı felakete götüren, Allah'ın (CC) yasakladığı kötü bir huydur.
Giriş Tarihi: 10.04.2022
11:06
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
11:26
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Kibir Allah Teala'nın müminlerden yapılmamasını istediği pis işlerden biridir. Tevazunun tam aksi manasına gelen kibir, böbürlenmek ve kişiyi küçük görmek anlamına gelir.
📌 İnsan kendisine sonsuz rahmet ve nimet sunan Rabbini unutarak
gafilce davranır. Bu yanlış davranışlardan birisi kendisini üstün görmedir.
📌 Kibir duygusunun altında
baş eğmeme dolayısıyla da Allah'a (CC) karşı itaatsiz olma durumu yatar.
Kur'an-ı Kerim'deki yağmur ayetleri
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Resul-i Ekrem (SAV) kibir hakkında , buyurur. "Mütekebbirler/kibirli kimseler, kıyâmet gününde insan sûretinde küçük ve kırmızı karıncalar kadar haşrolunacaklardır. Zillet her taraflarından onları saracaktır. Cehennemdeki "Bûles" adı verilen bir zindana sürükleneceklerdir. Onları ateşlerin ateşi kuşatacak ve Cehennem ehlinin Tînetü'l-habâl denilen kan, irin ve pisliklerinden içirileceklerdir."
(Tirmizî, Kıyamet, 47/2492; Ahmed, II, 179; Buhârî, el-Edebü'l-müfred, no: 557)
Efendimizin hadis-i şeriflerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın
📌 İnsanı felakete götüren hasletlerden biri olan kibri,
şeytan ve nefs çok sever. Ayrıca kibir sadece kötülük bahsinde yapılmaz. İnsanları yaptıkları iyilik ile ezmeye kalkanlar da kendi kibrine kapılanlar grubuna girerler.
Sır saklamanın önemi hakkında ayet ve hadisler
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Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde, buyurarak cehennemlikleri tasvir eder. "Size Cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Bütün katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir."
(Buhari, Edeb 61, Müslim, Cennet 47, Tirmizi, Cehennem 13, İbn-i Mace, Zühd 4)
Efendimizin hadis-i şeriflerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın
📌 Kötü ameller insanın ferasetini bağladığı gibi onun hafazanallah cehennemlik olmasına da (tabi ki her şeyi Allah (cc) bilir) neden olabilir. Kibir de bu kötü huylardan birisidir. Çünkü insan inandığı müddetçe üstündür. Bu üstünlük de kafirlere karşıdır. Müminler arasındaki üstünlük ancak takva iledir. Muttaki olanlar da kibirden uzak dururlar.
Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre insanların zayıf yönleri
"Onlar, kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın âyetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum, gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah, kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler."
Mü'min Suresi 35. Ayet
Mü'min Suresi 35. Ayetin mealini okumak ve dinlemek için tıklayın
Mü'min Suresi 35. Ayet Tefsiri
◼ "Büyüklük taslayan, kendini beğenmiş" anlamına gelen mütekebbir de saçma ve küstahça bir benlik duygusuyla Allah, peygamber ve vahiy karşısında bile gurur ve kibir taslayan, bu sebeple de peşin bir red ve inkâr tavrına kendini kaptıran inkârcı kişiyi ifade eder. "Zorba" diye çevirdiğimiz cebbâr ise bu bağlamda anılan üç olumsuz ruh halinin bir bakıma sonucu olmak üzere zalim, baskıcı ve despotça davranış ve uygulamalar sergileyen kişi ve yönetime işaret eder."
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Ayetler ışığında Şeytanın Hileleri
"Onlara, "İçinde ebedî olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri!" denilecek. (Vaktiyle) ululuk taslamış olanların kalacağı (bu) yer ne kötü!"
Zümer Suresi 72. Ayet
Zümer Suresi 72. Ayetin mealini okumak ve dinlemek için tıklayın
Zümer Suresi 72. Ayet Tefsiri
◼ "Âhiretteki adaletli yargının sonucu, münkir ve mücrimlerin cezalandırılmak üzere cehenneme; âyetteki deyimiyle müttakilerin yani Allah'a saygı duyup hükümlerini çiğnemekten sakınmaya özen göstermiş müminlerin de cennete gönderilmesidir. Cehennem bekçilerinin, oraya getirilenlere soracakları soruya dair kınama mahiyetindeki ifadeler, aslında bu dünyada henüz ellerinde fırsat bulunanlar için dolaylı bir uyarı maksadı taşımaktadır."
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Kur'an-ı Kerim'de zulüm ile ilgili ayetler