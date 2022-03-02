Kur'an-ı Kerim'de zulüm ile ilgili ayetler

Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen kavramlardan biri zulümdür. Ayetlerde zalimlerin hiçbir yardımcısı bulunmadığı gibi bunlara meyledenlerin de azaba çarptırılacağı ve Allah tarafından kendilerine yardım edilmeyeceği de açıkça belirtilir. İbrahim suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." Kur'an-ı Kerim'den ayetler ile zulüme yakından bakalım.