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Kur'an-ı Kerim'de zulüm ile ilgili ayetler

Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen kavramlardan biri zulümdür. Ayetlerde zalimlerin hiçbir yardımcısı bulunmadığı gibi bunlara meyledenlerin de azaba çarptırılacağı ve Allah tarafından kendilerine yardım edilmeyeceği de açıkça belirtilir. İbrahim suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." Kur'an-ı Kerim'den ayetler ile zulüme yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 02.03.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:45
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"Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır." (İnsan suresi 31. ayet)

İnsan suresi 31. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

İnsan suresi 31. ayetin tefsiri

◾ "Allah'ın rızasına göre hareket etmeyi tercih edenler O'nun rahmetine ve cennetine nâil olurlar, aksi yolu tutanlar ise cehenneme giderler. Son âyetteki "zalimler"den maksat inkârcılardır."

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"Gerçekten de birçoklarını saptırdılar; (Rabbim!) sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır!" (Nûh suresi 24. ayet)

Nûh suresi 24. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Nûh suresi 24. ayetin tefsiri

"Kaynaklar Hz. Nûh'un anne ve babasının mümin olduklarını, bu sebeple onlar için dua ettiğini kaydetmişlerdir. 'İnanmış olarak evime girenleri' ifadesiyle mümin olmayan karısı ve oğlunu duasının dışında tuttuğu anlaşılmaktadır."

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"Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir." (Cum'a suresi 7. ayet)

Cum'a suresi 7. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Cum'a suresi 7. ayetin tefsiri

"Kur'an'ın değişik âyetlerinden anlaşıldığına göre ilâhî dinlerin temel iman esasları aynıdır, Hz. Mûsâ'ya bildirilenle Hz. Muhammed'e bildirilen arasında bu açıdan fark yoktur. Hz. Mûsâ'ya nisbet edilen bugünkü Tevrat'ta âhiret fikri zayıf ve müphem olup ölüm sonrası diriliş ve âhiret hayatıyla ilgili bilgiler ve inanç esasları ancak tarih olarak oldukça geç dönemlere ait kutsal kitap metinlerinde yer tutabilmiştir."

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"Ama ikisinin de âkıbeti, içinde ebedî kalacakları ateşe girmek olacaktır! İşte zalimlerin cezası budur!" (Haşr suresi 17. ayet)

Haşr suresi 17. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Haşr suresi 17. ayet tefsiri

"Nadîroğullarıyla gizli gizli haberleşip Hz. Peygamber (sav) ve ashabına karşı direnmeleri için onlara yardım vaadinde bulunan münafıkların sonuçsuz kalan girişimlerine ve bu iki grubun zaaflarına değinilerek Hz. Peygamber'in (sav) ve Müslümanların mâneviyatı yükseltilmekte; aynı zamanda dolaylı bir üslûpla müminler, karakter bozukluğuna yol açan bu tür davranışlardan sakındırılmaktadır."

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"İman edip dünya ve âhirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükâfatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez." (Âl-i İmrân suresi, 57. ayet)

Âl-i İmrân suresi 57. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Âl-i İmrân suresi 57. ayet tefsiri

◾ "Hz. Îsâ'nın babasız olarak dünyaya gelmesi, Hristiyanlığın teolojik esaslarını etkileyen ve mensupları arasında asırlar boyu şiddetli tartışmalara yol açan bir olay olma özelliğini korumuştur."

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