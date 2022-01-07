Sır saklamanın önemi hakkında ayet ve hadisler

Hz. Âişe (ra) anlatıyor: Hanımları Peygamber'in yanında iken, Fâtıma (ra) geldi; onun yürüyüşü Peygamber'in (sav) yürüyüşüne benzerdi. Resûlullah (sav) onu: "Hoşgeldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi, Fâtıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber (sav) Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce, ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hz. Fâtıma güldü.

Bunun üzerine ben Fâtıma'ya: "Resûlullah, eşlerinin önünde, sana özel gizli bir şey söyledi, sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona: "Sana ne söyledi" diye sordum. Fâtıma: "Resûlullah'ın (sav) sırrını ifşa edemem" dedi.

Resûlullah (ra) vefat edince: "Üzerindeki hakkım için, Peygamber'in sana söylediğini, bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fâtıma: "Şimdi olur" dedi. "İlk seferinde, "Her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir (veya iki) defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben, senin için iyi bir öncü olacağım (senden önce gideceğim)." buyurdu. Bunun üzerine, gördüğünüz gibi, ağladım. Üzüntümü görünce de, ikinci defa: "Fâtıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da, gördüğünüz gibi, güldüm" dedi.

(Buhârî, İsti'zân, 43; M6313 Müslim, Fedâilü's-sahâbe, 98)