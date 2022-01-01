Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler
Allah Teala'nın rahmetinin tezahürü olarak görülen yağmur, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. Rahmet ve berekete vesile olmasıyla bilinen yağmur aynı zamanda Yüce Allah'ın gazabının bir şekli olarak da görülmüştür. Sizin için Kur'an-ı Kerim'de geçen yağmur hakkındaki ayetleri tefsir ve mealleri ile beraber bir araya getirdik. Yağmur nedir? Yağmur ayet, bereket, rahmet, vesile...
Giriş Tarihi: 01.01.2022
03:09
"Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır; O, yağmuru yağdırmakta; rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez; hiç kimse nerede öleceğini bilemez; ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır."
Lokmân Suresi 34. Ayet
Lokmân suresi 34. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Lokmân suresi 34. Ayetin Tefsiri
📌 "Sûre, Allah'ın ilminin ve kudretinin kusursuzluğunu özetleyen ve ilâhî bilgi ile insan bilgisi arasındaki büyük farkı gösteren ifadelerle son bulmaktadır. Klasik tefsirlerde bu âyete dayanılarak, kıyametin nezaman kopacağını, yağmurun ne zaman yağacağını, rahimlerdeki bebeğin cinsiyetinin ve ten renginin ne olduğunu, insanın ileride neler elde edeceğini, gelecekte ne gibi durumlarla karşılaşacağını ve ne zaman nerede öleceğini Allah'tan başkasının bilemeyeceği ileri sürülmüştür."
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın
Şifa ile ilgili ayet ve hadisler
"Bulutları harekete geçirsin diye rüzgârları gönderen Allah'tır. Sonra O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazan da parçalara ayırır; nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar."
Rûm Suresi 48. Ayet
Rûm Suresi 48. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Rûm Suresi 48. Ayetin Tefsiri
📌 "Bulutları harekete geçirsin diye rüzgârları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazan da parçalara ayırır; nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar."
Tefsirin devamını okumak için tıklayın