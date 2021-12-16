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Bilinçli ve Doğru Konuşma Hakkında Ayet ve Hadisler

Konuşma eylemi Yüce Allah'ın insana verdiği eşsiz nimetlerden sadece biridir. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliktir. Anlatmak istediğimizi, meramımızı konuşma vasıtasıyla dile getiririz ancak nasıl konuşacağımızı, hangi şekilde karşımızdakine hitap edeceğimizi bilmezsek bocalarız. Nitekim konuşmalarımız, şahsiyetimizin tezahürü olarak karşımıza çıkar. Her şeyin bir adabı, edebi ve ölçüsü olduğu gibi, konuşmanın da bir ölçüsü ve inceliği vardır. Sizlere bilinçli ve doğru konuşma hakkında ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:46
  • 1
  • 14
(İsrâ, 17/36)
İsrâ, 17/36

"Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme..."

(İsrâ, 17/36)

Konuşma adabı ile ilgili hadisler

İsra Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden İsra Suresi

  • 2
  • 14
(Kâf, 50/18)
Kâf, 50/18

"İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir (melek) bulunmasın."

(Kâf, 50/18)

Kâf Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden Kâf Suresi

  • 3
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(Müslim, Mukaddime, 5)
Müslim, Mukaddime, 5

"Ebû Hüreyre'den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Her işittiğini söylemesi, kişiye yalan olarak yeter."

(Müslim, Mukaddime, 5)

Namazın önemi ile ilgili ayetler...

  • 4
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(Müslim, Mukaddime, 1)
Müslim, Mukaddime, 1

Semure'den (ra) gelen rivayete göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Yalan olduğunu bildiği bir sözü benden nakleden de, yalancılardan biridir."

(Müslim, Mukaddime, 1)

  • 5
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(Buhârî, Nikâh, 107)
Buhârî, Nikâh, 107

Hz. Peygamber buyuruyor:

"Kendisine verilmeyen bir şey ile övünen kişi, (olduğundan saygın görünmek için) kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir."

(Buhârî, Nikâh, 107)

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