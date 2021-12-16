Bilinçli ve Doğru Konuşma Hakkında Ayet ve Hadisler

Konuşma eylemi Yüce Allah'ın insana verdiği eşsiz nimetlerden sadece biridir. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliktir. Anlatmak istediğimizi, meramımızı konuşma vasıtasıyla dile getiririz ancak nasıl konuşacağımızı, hangi şekilde karşımızdakine hitap edeceğimizi bilmezsek bocalarız. Nitekim konuşmalarımız, şahsiyetimizin tezahürü olarak karşımıza çıkar. Her şeyin bir adabı, edebi ve ölçüsü olduğu gibi, konuşmanın da bir ölçüsü ve inceliği vardır. Sizlere bilinçli ve doğru konuşma hakkında ayet ve hadisleri derledik.