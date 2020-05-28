Konuşma adabı ile ilgili hadisler

Allah'ın insanlara verdiği birçok nimet vardır. Konuşmak ise insanı diğer canlılardan ayıran vasıfların başında gelir. Her şeyin bir adabı, edebi ve ölçüsü olduğu gibi, konuşmanın da bir ölçüsü ve inceliği vardır. Diğer nimetlerde olduğu gibi, konuşma nimeti de rastgele kullanılmamalı, belirli kıstaslar içerisinde konuşma adabına riayet edilmelidir. Nerede konuşmak, ne zaman susmak, ne söylemek ve neleri söylememek konusunda İslam'da birtakım kurallar bulunur. Konuşma adabı ile ilgili 25 hadisi derledik.