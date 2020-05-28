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Konuşma adabı ile ilgili hadisler

Allah'ın insanlara verdiği birçok nimet vardır. Konuşmak ise insanı diğer canlılardan ayıran vasıfların başında gelir. Her şeyin bir adabı, edebi ve ölçüsü olduğu gibi, konuşmanın da bir ölçüsü ve inceliği vardır. Diğer nimetlerde olduğu gibi, konuşma nimeti de rastgele kullanılmamalı, belirli kıstaslar içerisinde konuşma adabına riayet edilmelidir. Nerede konuşmak, ne zaman susmak, ne söylemek ve neleri söylememek konusunda İslam'da birtakım kurallar bulunur. Konuşma adabı ile ilgili 25 hadisi derledik.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 09:28
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İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Bir adam (Müslüman) kardeşine, "Ey kâfir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o, dediği gibiyse bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz, onu söyleyene döner.

Müslim, Îmân, 111; Buhârî, Edeb, 73

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Ebû Zer'in (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Her kim, birine: "Ey kâfir!" veya "Ey Allah'ın düşmanı!" derse ve o kişi de böyle değilse o sözler, söyleyene geri döner.

Müslim, Îmân, 112; Buhârî, Edeb, 44

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İbn Mes'ûd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Mümin, ne insanları karalayan, ne lânet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayâsız biridir.

Tirmizî, Birr, 48

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Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

Ebû Dâvûd, Zekât, 37

Riyazü's Salihin hakkında bilinmesi gereken bilgiler

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Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Arsızlık/fuhşiyat, bulunduğu ortamı kirletir; hayâ ise bulunduğu ortamı süsler.

Tirmizî, Birr, 47

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