İhsan ile ilgili ayet ve hadisler

Hz. Peygamber'in (sav) ihsanın tarifini yaparken söylediği "İhsan, Allah'a (cc) O'nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O'nu (cc) görmüyorsan da O (cc) seni mutlaka görüyor" cümlesi, ihsan kavramının bu zamana kadar yapılmış en güzel tanımıdır. İhsan, yaptığımız her işte, attığımız her adımda, Yüce Allah'ın (cc) bizi gördüğü idrakine varmaktır. Kalbimizden her ne geçiyorsa, O'nun (cc) bilgisi dahilinde olduğunu unutmamaktır. İhsanı üzerinde en güzel şekilde taşıyan Müslümanlar, ince düşünceli, sorumluluk sahibi olurlar ve ibadetlerini büyük bir ihlasla yerine getirirler. Peki Kur'an-ı Kerim ve hadisler bize ihsan hakkında neler öğütlemiştir? Gelin ayet ve hadislerle ihsanın önemine değinelim.