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En sık karşılaşılan fobi çeşitleri

İnsanların yaşamlarını zorlaştıran ve en çok karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklardan biri de fobilerdir. Fobiler, bireyin günlük yaşamında aksamalara ve daha birçok sıkıntıya neden olur. Fobiler, genellikle toplum tarafından huy ve kişilik özelliği olarak görüldüğü için bireyler tedavi ve çözüm yolları aramaya oldukça geç başlar ya da yaşamlarını genellikle bu huyları ile birlikte sürdürürler. Günümüzde tanımlanmış birçok fobi türü vardır. İşte en sık karşılaşılan fobi türleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 17:24
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Fobi nedir?
Fobi nedir?

🔴 İnsanların dışarıdan gelen ve gelebilecek tehlikelere verdikleri duygusal ağırlıklı tepkilere korku adı verilir. Fobiler de hissedilen korkuların bir türüdür. Genellikle anlam veremediği davranışlarda bulunan ve çeşitli korkulara sahip olan bireyler, bu korkularının nedeni hakkında çeşitli araştırmalar yaparlar.

🔴 Bu araştırmalar sonucunda, yüzleştikleri korkulara dair bir fobi türüyle karşılaşma olasılıkları çok yüksektir. Fobi, köken olarak patolojik korku kelimesinden türemiş ve dilimize Fransızca'dan geçmiş bir sözcüktür. Fobi kelimesinin manası ise kısaca "korkmak ve korkutmak'' olarak tanımlanır.

Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı eserinden 20 alıntı

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🔴 Fobi, bir durum veya olaya karşı duyulan korkunun bireyin günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemesi olup pek çok kişide farklı şekillerde kendini gösterir. Bireylerde sıklıkla görülebilen anksiyete bozukluklarıdır. Fobisi olan kişiler fobik olarak da tanımlanır.

🔴 Tüm canlı varlıklar, tehlikeli olduğunu algıladığı şeylerden ve hayatını tehdit eden durum ve olaylardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilinci ise bu kaçınmayı korku olarak algılar. Korku, bir açıdan canlıların ön uyarı mekanizmasıdır.

Sonbahar depresyonunun belirtileri ve tedavisi

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🔴 Bireyin tehlikeli olarak algıladığı veya hayatını tehdit ettiğini düşündüğü durum ve olaylardan kaçınmaması, kaçındığı halde duygusal olarak bir türlü rahatlayamaması, korkunun bireyin kontrolünden çıkması manasına gelir. Bireyin rahatlayamaması sonucunda korku ve kaygı gittikçe artar.

🔴 Ortaya çıkan anksiyete insanların günlük yaşamını olumsuz olarak etkiler. Bu durum, bireyin kendi isteğinin dışında işleyen bir mekanizmadır. Bu duruma gelindiğinde, bireyin kendisini koruma mekanizması ya da bireyin ön uyarı mekanizması şeklinde tanımladığımız korku, fobiye dönüşür.

Yenilikten kaçınma: Neofobi

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🔴 Fobiler toplumda bir sağlık sorunu olarak değil, bir karakter özelliği veya huy olarak algılanır. Bundan dolayı tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı oldukça azdır. Fakat fobiler, insanların yaşam kalitesini ciddi manada düşürebilir.

🔴 Fobi rahatsızlığına sahip kişiler, korkularından dolayı sosyal hayattan giderek izole olabilirler. Bu sebeple fobileriniz için zaman kaybetmeden bir ruh sağlığı uzmanına başvurarak en kısa sürede sorununuzu çözümlemeye yönelik adım atmalısınız.

Doğan Cüceloğlunun İletişim Donanımları adlı eserinden 20 alıntı

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Fobi belirtileri nelerdir?
Fobi belirtileri nelerdir?

🔴 Kişinin karşısında korkuya kapıldığı bir olay ve durumla karşılaşması sonucunda çoğunlukla kaygı belirtilerine rastlanır. Panik atak durumunda görülen semptomların büyük bir çoğunluğu fobi durumunda da görülür.

En sık karşılaşılan fobi belirtileri:

🔴 Mide bulantısı, bilinç kaybı, hızlı tansiyon düşmesi, kalp çarpıntısı, yüz kızarması, yüzde kaşınma veya yanma hissi, titreme, soğuk terleme, bulanık görme, nefes darlığı, ağız kuruluğu, bayılma, bunalım, sinir krizi, şoka girme ve bayılmadır. Bu semptomların görülmesi halinde zaman kaybetmeden bir uzmandan destek alamak gerekir.

En sık karşılaşılan 10 kişilik bozukluğu

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