En sık karşılaşılan fobi çeşitleri

🔴 İnsanların dışarıdan gelen ve gelebilecek tehlikelere verdikleri duygusal ağırlıklı tepkilere korku adı verilir. Fobiler de hissedilen korkuların bir türüdür. Genellikle anlam veremediği davranışlarda bulunan ve çeşitli korkulara sahip olan bireyler, bu korkularının nedeni hakkında çeşitli araştırmalar yaparlar.

🔴 Bu araştırmalar sonucunda, yüzleştikleri korkulara dair bir fobi türüyle karşılaşma olasılıkları çok yüksektir. Fobi, köken olarak patolojik korku kelimesinden türemiş ve dilimize Fransızca'dan geçmiş bir sözcüktür. Fobi kelimesinin manası ise kısaca "korkmak ve korkutmak'' olarak tanımlanır.

Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı eserinden 20 alıntı