Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı eserinden 20 alıntı
Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı eserinden 20 alıntı
Olayları farklı açılardan değerlendirme yönü ile tanınan merhum Doğan Cüceloğlu, "İçimizdeki Çocuk" isimli eseriyle içimizden çıkmayan o masum çocuğa nasıl ulaşılabilineceğinin yollarını anlatıyor. İç çocuk ve iç anne-baba metaforları üzerinden şimdiki düşünce ve duygu dünyamızın inşasında içine doğduğumuz evin, ailenin ve çevrenin ne denli etkili olduğuna dikkat çekiyor. İşte "İçimizdeki Çocuk"tan muhteşem alıntılar...
Giriş Tarihi: 05.10.2022
16:50
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022
17:18