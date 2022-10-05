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Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı eserinden 20 alıntı

Olayları farklı açılardan değerlendirme yönü ile tanınan merhum Doğan Cüceloğlu, "İçimizdeki Çocuk" isimli eseriyle içimizden çıkmayan o masum çocuğa nasıl ulaşılabilineceğinin yollarını anlatıyor. İç çocuk ve iç anne-baba metaforları üzerinden şimdiki düşünce ve duygu dünyamızın inşasında içine doğduğumuz evin, ailenin ve çevrenin ne denli etkili olduğuna dikkat çekiyor. İşte "İçimizdeki Çocuk"tan muhteşem alıntılar...

Giriş Tarihi: 05.10.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 17:18
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Doğan Cüceloğlu’nun İçimizdeki Çocuk adlı eserinden 20 alıntı

"Kendi bütünlüğünü tamamlayamamış, kendisine saygı ve sevgisini geliştirememiş kişi, başkasını gerçek anlamda sevemez."

(s.77)

Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı kitabından 20 alıntı

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"Mahcubiyet duygusu alçakgönüllü olmayı, kendi gücümüzün sınırlarını bilmeyi, "ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı" öğretir. Bu tür sağlıklı utanma duygusuna sahip olmayan kişi, "kendini beğenmiş" "küçük dağları ben yarattım diyen tip" olur. "

(s.89)

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"Uyanış olduğu gibi kabul ettiğimiz dünyanın, düşündüğümüzden farklı olabileceğini anlamamız ile başlar. Önce bir kuşku, sonra reddediş ve geriye dönüş, daha sonra biraz kurcalamaya karar veriş ve gittikçe artan ilgiyle soruşturmaya başlama uyanışın tipik gelişim adımlarıdır."

İletişimin temel ögesi beden dili

(s.193)

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"İç çocuk bizim enerji, istek ve haz depomuzdur. Onun sesi kaybolduğu zaman yaşamanın zevki de kaybolur."

(s.171)

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"İç ana-baba gerçekçi, deneyimli, ciddidir ve sonuca yöneliktir. İç çocuk hayal doludur, masallar ve efsaneler onun yaşamının bir parçasıdır. İç çocuk oyuncudur, enerji küpüdür, şevk heyecan ondan gelir ve sonuca değil, sürece yöneliktir."

(s.171)

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