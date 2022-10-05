Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı eserinden 20 alıntı

Olayları farklı açılardan değerlendirme yönü ile tanınan merhum Doğan Cüceloğlu, "İçimizdeki Çocuk" isimli eseriyle içimizden çıkmayan o masum çocuğa nasıl ulaşılabilineceğinin yollarını anlatıyor. İç çocuk ve iç anne-baba metaforları üzerinden şimdiki düşünce ve duygu dünyamızın inşasında içine doğduğumuz evin, ailenin ve çevrenin ne denli etkili olduğuna dikkat çekiyor. İşte "İçimizdeki Çocuk"tan muhteşem alıntılar...