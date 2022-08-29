İletişimin temel ögesi: Beden dili

🔵 Beynimiz bilinçli veya bilinçsiz olarak başkalarının beden hareketlerini izleyerek çözümleyen bir mekanizmaya sahiptir. Beynimizdeki bu mekanizma, atalardan miras kalan, kültür ve aile ile beslenen bir yapıdır. Beden dili, konuşma dili gibi kurallı ve her bir öğesi kesin olan bir iletişim biçimi değildir.

🔵 Psikoloji, sosyoloji, iletişim, antropoloji, sahne sanatları, hukuk, etoloji ve tıp gibi alanların ilgi alanına giren beden dili ile ilgili araştırmaların ortak fikri; bireylerin duygularının bedene yansıdığı ve insan duygularının bir sızıntı veya görülür bir işaret ile bedenden okunabildiği düşüncesidir.

Hayati Farkındalığımız: Algı