İletişimin temel ögesi: Beden dili
Daha önce hiç görmediğimiz biri hakkında içimizden geçen olumlu ya da olumsuz duygularımız, hatta yargıya dönüşen düşüncelerimiz belki de daha önce haberdar olmadığımız beynimizdeki bir mekanizmaya aittir. Gelin beden dilini çözümlememizi sağlayan bu mekanizmayı yakından tanıyalım...
Giriş Tarihi: 30.08.2022
09:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
09:25
🔵 Beynimiz bilinçli veya bilinçsiz olarak başkalarının beden hareketlerini izleyerek çözümleyen bir mekanizmaya sahiptir.
Beynimizdeki bu mekanizma, atalardan miras kalan, kültür ve aile ile beslenen bir yapıdır. Beden dili, konuşma dili gibi kurallı ve her bir öğesi kesin olan bir iletişim biçimi değildir.
🔵
gibi alanların ilgi alanına giren beden dili ile ilgili araştırmaların Psikoloji, sosyoloji, iletişim, antropoloji, sahne sanatları, hukuk, etoloji ve tıp ortak fikri; bireylerin duygularının bedene yansıdığı ve insan duygularının bir sızıntı veya görülür bir işaret ile bedenden okunabildiği düşüncesidir.
Hayati Farkındalığımız: Algı
İletişimin yüzde 60'ını beden dili oluşturur
🔵 Beden dili her geçen gün daha da ilgi uyandıran bir
bilim ve araştırma dalı olarak varlığını devam ettirecek gibi gözüküyor. Çünkü gündelik iletişim, medya, şirket yönetimi, eğitim, siyaset ve sanatta insanın olduğu her alanda kullanılabilir bir yapıya sahip. Beden dili bir insanın bedeni ile yaptığı her şeydir. Yüz ifadesi, ellerin konumunu, vücudun hareketlerini, sesin tonunu ve bakışları içerir. İletişimin yüzde 60'ını beden dili oluşturur.
🔵 İnsanların beyninde karşısındaki insanın dost mu düşman mı olduğunu söyleyecek bir
mekanizma bulunur. O vakitlerde insan bu mekanizma sayesinde karşıdaki kişinin yiyeceğini çalıp çalmayacağına, ona saldırıp saldırmayacağına karar verir.
En sık karşılaşılan on kişilik bozukluğu
🔵 Bir kişi ile karşılaştığımızda onun yanında kendimizi
rahat hissediyorsak bu duygu beynimizin yolladığı sinyaller sayesinde gerçekleşir. Yine olumsuz sinyaller yolladığında bize o ortamdan ayrılmamız gerektiğini hissettirir.
🔵 1996 yılında
adı verilen daha önce keşfedilmemiş beyin hücreleri tespit edildi. ayna nöronlar Beynimizin sadece başkalarının eylemlerini değil, onların niyetlerinin, davranışlarının toplumsal anlamlarını anlamada uzmanlaşmış çok sayıda Ayna nöronlar, bir çeşit motor nöron olup kasları ve beden hareketlerini kontrol eden sinir hücreleridir. ayna nöron sistemi vardır.
İnsan olmanın gereği: Empati
🔵 Beynimiz karmaşık bir yapıda olmasına rağmen
Bu yüzden beynimiz çevreden gelen uyarıları analiz ederek buna uygun tepkiler verir. gerçeği anlamaya ve göstermeye programlıdır.
🔵
nsan bu tepkilerden olumsuz olanları bastırmaya, gizlemeye çalışırken, olumlu olanları sergilemeye çalışır. Fakat beynin Beden ve akıl birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğundan düşüncelerimiz bedensel bir tepkiye neden olur. İ çalışma sistemi nedeniyle bedene yansıyan hareketleri, gerçek düşüncelerini ele verir.
Anlaşmanın yolu: İletişim
Beden Dili ve Kültür İlişkisi
🔵 Yapılan çalışmaların çoğu
söylenen ile sergilenen arasında çelişki olduğunda insanların beden diline güvenmeyi seçtiğini göstermiştir.
🔵 Beden dili yalnızca kişinin
beyin kimyası ve atalarıyla ilişkili değildir. İçinde yaşadığımız kültür ve aile davranışları da beden dilini şekillendirir.
🔵 Beden dili özellikleri
de açıklanabilir. Bazı kişiler el sıkarak, öperek, sarılarak kültürle selamlaşır. Bu kültürel ifadeler toplumların kendine has beklentileri ve kültürün kuralları tarafından belirlenir.
İnsanı yiyip bitiren his: Kıskançlık