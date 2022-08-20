Hayati farkındalığımız: Algı
Algı olmadan düşünce, düşünce olmadan iletişim olmaz. Dış dünyayı algılamamızın anahtarı olan algıyı birçok unsur etkiler. Algı çalışmaları psikofiziksel ve fizyolojik yaklaşımlar ile incelenir. Peki algı nedir, algılama süreçleri ve algıda farklılaşma nedenleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.08.2022
17:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
19:53
🔴 Dış dünyanın farkındalığı olan algı, duyu organlarımızdan beynimize ulaşan
sürecidir. bilgi ve verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması Algı uyarım ile sürecin ortak ürünüdür.
🔴 Algılama sürecinin nitelikleri
gibi değişik uyaranlar ile bu uyaranlardan doğan deneyimler veya algılar arasındaki ilişkilerden çıkartılabilir. ışık, ses
🔴 Algıyı belirleyen en önemli süreçlerden biri
. Bireyin duyu organlarıyla farkında olduğu uyarıcılara zihinsel alıcılarının yönlendirmesidir. dikkattir
🔴 Dış dünyayı tanımamızda en önemli becerilerimiz
Böylelikle kendi farklı algı ve dikkat becerisi ile farklı anlama ve anlamlandırma süreçlerinde uygun şekilde iletişim başlatılır. algı ve dikkat becerilerimizdir.
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Uyarım nedir? Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepkiye denir. "uyarım"
İnsan olmanın gereği: Empati
Dilin algıya katkısı nedir?
🔴 Bildirmenin aracı olan dil insanlar arasında bir bağ kurar ancak işlevi bununla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda bireyin
yönlendirir. algılama, düşünme ve kavramasını da
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anlamak, anlaşmak ve çatışmak üzerine kuruludur. Bu etkileşim ve bilgi alışverişi kişilerin algı düzeyine göre değişir ve şekillenir. İletişim
🔴 Algılar bazen gerçeklerden daha önemli olabilirken, doğru olmayan bir şeyi doğruymuş gibi bilmemize neden olabilir.
Bir algıyı değiştirmek uzun yıllar sürebilir.
🔴 Gerek sosyal hayatta gerek çevremizde gerçeğin algılanış şekli çoğu kez
. Bunun sonucunda ön yargılar açığa çıkar. Algıda kişiden kişiye ve süreç içerisinde değişime rastlanır. hakikatin önüne geçer
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Ön yargı nedir? Bir kişi veya durumla ilgili olarak belli şart, yaşantı ve olaylara dayanarak önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargıya, peşin hükme " denir. ön yargı"
Anlaşmanın yolu: İletişim
Algının farklılaşmasının nedenleri
Algının farklılaşma nedenleri üzerinde fizyolojik nedenler, kişisel özgeçmiş, kültürel değerler ve günlük duygu durumumuz etkilidir.
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Fizyolojik nedenler: Gözümüzün görebilmesi, kulağımızın görebilmesi ve beynimizin çalışması gibi. ➡ Yaşadığımız tecrübelerin, yaşantıların algılarımızı etkileyecek derecede iz bırakmış olmasıdır. Özgeçmiş: ➡ Kültürel birikimimiz ve yargılarımız yorumlarımızı etkiler. Kültürel değerler: ➡ çevresel faktörlerde anlık tepkilerimizde ve algılarımızda etkilidir. Günlük duygu durumlarımız,
En sık karşılaşılan 10 kişilik bozukluğu
Algı çalışmalarına göre algı
psikofiziksel ve yaklaşım olarak iki başlık altında incelenebilir. fizyolojik
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uyaranlar ve tepki arasındaki ilişkiyi ölçer. Psikofiziksel yaklaşım,
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iki tür ilişkiyi ölçer. Uyaranla fizyolojik tepkiler arasındaki ilişki ve fizyolojik tepkilerle davranışsal tepkiler arasındaki ilişkileri ölçer. Fizyolojik yaklaşım,
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her biri algısal sürecin değişik yönleri hakkında bilgi sağlar. Bu yüzden algıyı anlamak için, her iki yaklaşımla Psikofiziksel ve fizyolojik yaklaşımların inceleme yapmak gerekir.
Çocuklarda dijital bağımlılık
Nesneleri ve kelimeleri algılamak
Nesneleri Algılamak
- Nesneleri ve özeliklerini dokunarak anlama yeteneğine
denir. etkin dokunma Etkin dokunma bir kişinin bir nesneyi elleri ve parmaklarıyla aktif olarak incelediği dokunmadır.
Sözcükleri cümle içinde algılamak
- Kelimelerin cümle içinde olmasının insanları ne şekilde etkilediğinin bir örneği, cümle içine sunulan kelimelerin eksik yazılsalar bile okunabiliyor olmasıdır. Harflerin yarısı verilmediği halde cümleyi anlayabilmek, kullandığımız dilde kelimelerin cümle içinde nasıl bir araya geldiğine hakim olmamızla ilgilidir.
İnsanı yiyip biren his: Kıskançlık