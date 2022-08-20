Hayati farkındalığımız: Algı

🔴 Bildirmenin aracı olan dil insanlar arasında bir bağ kurar ancak işlevi bununla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda bireyin algılama, düşünme ve kavramasını da yönlendirir.

🔴 İletişim anlamak, anlaşmak ve çatışmak üzerine kuruludur. Bu etkileşim ve bilgi alışverişi kişilerin algı düzeyine göre değişir ve şekillenir.

🔴 Algılar bazen gerçeklerden daha önemli olabilirken, doğru olmayan bir şeyi doğruymuş gibi bilmemize neden olabilir. Bir algıyı değiştirmek uzun yıllar sürebilir.

🔴 Gerek sosyal hayatta gerek çevremizde gerçeğin algılanış şekli çoğu kez hakikatin önüne geçer. Bunun sonucunda ön yargılar açığa çıkar. Algıda kişiden kişiye ve süreç içerisinde değişime rastlanır.

📌Ön yargı nedir?

Bir kişi veya durumla ilgili olarak belli şart, yaşantı ve olaylara dayanarak

önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargıya, peşin hükme "ön yargı" denir.

Anlaşmanın yolu: İletişim